Así se llamará el nuevo programa de Gustavo López y éste será su horario en TDMás

Gustavo López Cárcamo habló de su regreso a Teletica luego de más de cuatro años afuera. (Redes Gustavo López /Instagram Gustavo López)

Gustavo López Cárcamo estrenará su nuevo programa en TDMás dentro de dos semanas y ya sabemos todos los detalles.

El periodista deportivo arrancará oficialmente sus nuevas funciones en el segundo canal de Teletica el próximo lunes 16 de junio.

Tavo tendrá un espacio llamado “El Estadio TDMás”, que se trasmitirá entre semana en el horario de las 10 p. m., pero no lo presentará solo.

Con él estarán los periodistas Josué Quesada, Juan Carlos Solano y Andrés González, aunque en ocasiones puede que inviten a los panelistas de La Platea, así como a su ahora jefe Christian Sandoval.

Este viernes Gustavo estuvo de invitado en Teletica radio, donde contó que también llegó al acuerdo con Sandoval de ir un par de veces a la semana a dicho programa para hablar de la jornada.

Ellos son los que estarán con Gustavo López en su nuevo programa El Estadio de TDMás. (redes/Instagram)

Allí también habló de lo feliz que se siente de regresar a su antigua casa luego de más de cuatro años de estar fuera. Cabe recordar que el pasado 26 de mayo renunció a Tigo Sports, adonde se había ido luego de 15 años de formar parte de Teletica Deportes.

“Para mí ha sido muy placentero venir, por ejemplo, el martes a un trámite y ser recibido como me recibieron. Como yo digo, reencontrarme con un grupo de personas a las que yo quiero mucho y que sé que me quieren mucho, porque al final las empresas no son el nombre de la empresa, las empresas las hacen la gente, la calidad de gente, y pues gracias a Dios eso es lo que deja cuando uno se marcha dejar la puerta abierta, irse en su momento por la puerta del frente porque así cuando regresas no tenés que meterte por la cocina, no tenés que meterte por el sótano, ni agarchar la cabeza, entrás por la puerta del frente y ese es un príncipio o código que yo manejo”, mencionó.

A pesar de que Tavo había dicho que tenía que hacer 30 días de preaviso con Tigo Sports, por lo visto esto no ha sido impedimento para que vaya constantemente a visitar a sus nuevos compañeros de trabajo.

“Es muy rico repetir cuando a uno le ha ido bien y pues estoy aquí dispuesto a laborar, los voy a acompañar un par de veces si Sandoval lo tiene a bien, que fue lo que conversamos”, dijo en el programa de la 91.5 F.M.

