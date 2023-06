Así se veía Gaby Jiménez hace 12 años en sus inicios como periodista deportiva

Gabriela Jiménez trabaja también en 7 Estrellas. (Instagram)

Actualmente el nombre de la periodista Gabriela Jiménez le suena muy familiar a la gente, pero hace 12 años, la cosa para la ramonense era muy distinta.

Gaby se llenó de nostalgia al compartir una fotografía suya del 2011, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos como periodista deportiva.

LEA MÁS: La periodista Gabriela Jiménez se mostró en redes mejor que nunca

De aquella Gabriela solo quedó la esencia de lo buena persona que siempre fue, porque profesionalmente ahora ya corre y físicamente, está en su mejor momento.

Gabriela Jiménez en el 2011 cuando se iniciaba como periodista. Instagram.

“Me pasaron esta foto del 2011, o sea, jajaja me dio risa”, escribió Gaby al compartir la imagen en una historia en Instagram y en la que aparece entrevistando a un deportista.

La alajuelense agregó que después de reaccionar a aquella foto donde vio a esa chiquilla que solo buscaba una oportunidad profesional, se puso a pensar precisamente en eso, en todos los sueños que tenía en ese momento.

“Después me puse a pensar en esa que soñaba en grande en ese momento y no sabía lo que Dios tenía preparado con el paso de los años. Gracias a Dios por todo, lo lindo y no tan lindo que he vivido… todo me aporta”, continuó.

Gaby se refiere a logros profesionales como ser parte de Deportes de Repretel por varios años y actualmente ser fichaje del canal deportivo TDMás, de Teletica.

LEA MÁS: ¡Bombazo! Gabriela Jiménez deja Repretel

En canal 7, ella también es desde hace un tiempo para acá, presentadora del programa 7 Estrellas.

Esa trayectoria junto con su ángel para las cámaras y su gran corazón, le ha valido a la periodista el cariño de mucha gente y la admiración de otros.

Aquella muchachita desconocida en el 2011 hoy también roba suspiros a muchos que se lo dejan saber en los comentarios de tantas fotografías suyas que tiene en Instagram.

Por cierto, Gaby ha logrado acumular miles de seguidores en esa red social, que le permiten ganarse un dinerito extra como influencer. ¡Ah carajo!

LEA MÁS: Gaby Jiménez nos contó cómo está tras su ruptura con Marcel Hernández