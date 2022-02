Así son los chaines y amuletos que llevarán los candidatos este domingo

Hoy es un día de fiesta para toda Costa Rica y en especial para los candidatos porque alguno será elegido por los ticos como el nuevo presidente de la República, o al menos dos pasarán a segunda ronda, por eso quisimos hablar con los aspirantes a la silla presidencial para saber cómo vestirán en un día tan importante.

Como era de esperar los candidatos vestirán con los colores de sus respectivos partidos y la mayoría andará varias mudadas extras en el carro porque saben que será un día bien sudado.

Eli Feinzaig apelará a la comodidad durante la mayor parte del día. Cortesía.

Comodidad y amor

Eliécer Feinzaig, candidato del partido Liberal Progresista, apelará a la comodidad y al amor para el largo día que le espera este domingo.

Eli votará a las 6:15 a.m., en la escuela Yanuario Quesada, en San Rafael de Escazú. Allí vestirá con una camiseta del partido, tipo polo, de color blanco con anaranjado, unos jeans y zapatos cómodos.

Más tarde, durante las visitas que hará a la escuela Joaquín García Monge, en Desamparados y al Liceo Édgar Cervantes en Hatillo, se pondrá una camisa, también del partido, estilo Columbia. Estas camisas también son bastante frescas.

Eli Feinzaig tiene como amuleto una pulsera que le dio su esposa. Cortesía.

Los resultados los esperará en el Tennis club, a partir de las 7p.m., y ahí sí lucirá un poco más elegante, con camisa de vestir, pantalón y saco, siempre con los colores de su agrupación.

En cuanto al tema de los amuletos, Feinzaig únicamente utiliza una pulsera de hilo que le dio su esposa, Rosi Weisman, con la palabra Eli, dice que ella es quien le trae todas las cosas buenas que le han pasado en los 28 años que llevan de estar casados.

Vamos a ver si esa buena vibra de doña Rosi le dará un empujoncito en el resultado de las elecciones.

Chema lucirá un atuendo parecido al de la pasada convención liberacionista Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Chema empezará el día bien abrigado

El candidato liberacionista, José María Figueres, empezará la jornada electoral en La Lucha, por lo que andará bien abrigado para combatir el frío característico de las montañas.

Don José María se pondrá un pantalón azul, camisa sencilla de manga larga y jacket porque en La Lucha el frío mañana no es jugando.

Posteriormente, algo más fresco para la jornada del día, nada elaborado ni complicado.

En la parte de los zapatos, tiene unos mocasines azules que usa seguido porque son muy cómodos y que probablemente lo acompañarán durante el día.

El político conserva una jacket de INTEL de cuando fue presidente (1994-1998) y asegura que la guarda como un recuerdo de prosperidad y orgullo.

José María Villalta, partido Frente Amplio. Foto: Albert Marín (Alber Marín)

Lo único que estrenará serán las medias

José María Villalta, del partido Frente Amplio, le apostará al color amarillo en su camisa para que le dé suerte en sus segundas elecciones presidenciales.

El abogado y ecologista, de 45 años, ya sabe lo que significa un largo día de votaciones, por eso, vestirá una camisa de botones con las mangas arrolladas, por aquello del calor, y un pantalón de vestir negro para que combine con los colores de su partido.

Este atuendo es reciclado, pues ya lo ha usado en algunas actividades de campaña, dado que no suele comprarse ropa para un día como hoy. Eso sí, tiene varias camisas parecidas para cambiarse.

Lo único que estrenará serán unas medias amarillas que tienen la leyenda “Hay esperanza” y que le regalaron para este gran día.

Lo que no se le va olvidar ponerse es su pulsera amarilla de plástico que tiene el nombre del partido y que suele andar en su mano izquierda desde el nombramiento de su candidatura.

Estas medias, el brazalete amarillo y el broche con la cara de Merino serán sus agüizotes. Cortesía

Y como amuleto llevará un broche con la foto de José Merino del Río, fundador del Frente Amplio y quien falleció en 2012 en Cuba.

Mientras espera el resultado de las votaciones solo se pondrá una jacket negra por aquello del frío.

Esta pañoleta se la hicieron en Sarchí, artesanos del cantón alajuelense, y cada vez que puede la usa para recodar de dónde viene. Cortesía

Pañoleta sarchiseña para recordar su pueblo

La candidata del partido Unidad Social Cristiana, Lineth Saborío Chaverri, dice ser una mujer muy sencilla al vestir y que no es de las que gasta grandes sumas de dinero en un traje de diseñador.

En un día tan movido como hoy prefiere vestir más cómoda y sin tanto lujo, pues sabe que le esperan muchas horas de andar para arriba y para abajo.

La abogada, de 61 años, eligió tres diferentes mudadas para estarse cambiando, pero siempre serán una blusa de botones (blanca o roja) y pantalón de vestir azul. Ropa que tiene en su armario, pues no se compró nada para estrenar.

Lineth dice apoyar a las mujeres emprendedoras y que por eso usará accesorios que ellas le han regalado durante sus giras. Cortesía

No usará tacones sino unas zapatillas tipo tenis para mayor comodidad.

Lo más llamativo que usará será una pañoleta elaborada por artesanos de Sarchí, cantón en el que nació, será parte del atuendo que lucirá durante la mañana.

Por la noche tratará de usar bisutería que le han regalado mujeres emprendedoras que ha conocido en sus giras de campaña y se pondrá un saco que le combine con estos accesorios.

28/11/2016, San José, Cuesta de Mora, Asamblea Legislativa, sesión de plenario y entrevista con el diputado del PASE Oscar López. En la fotografía Oscar López PASE. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Estrenará camisa que le compró el hijastro

Al candidato Óscar López, del partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), estamos acostumbrado a verlo con saco entero y con corbata, pero para este 6 de febrero usará un chaine más relajado.

Él tiene una camisa muy especial que usará para salir a emitir su voto y hacer los diferentes recorridos que tiene programados en este día de elecciones.

Según contó, el hijo de su novia, Jessie Montes de Oca, de nombre Christofer, le compró en la frontera una camisa azul rey de manga corta de marca Columbia para esta ocasión. Además, se pondrá un jeans negro marca Levis y unas tennis Hi-Tec que tiene para las caminatas.

Esta camisa tiene días de estar en su ropero esperando para la ocasión y espera que le dé suerte o que lo ayude a jalar votantes cuando lo vean llegar con ese chaine y bien perfumado.

Una camisilla como esta le regalaron al candidato del PASE.

“Dicen que esas camisillas Columbia son muy finas, muy frescas y que las puedo andar con las faldas por fuera. Es del color del PASE y él la escogió con ese gusto y detalle para que me diera suerte el domingo”, mencionó.

Don Óscar dice que él no es de los andan estampitas de santos ni amuletos como agüizote, pero que lo primero que hará al despertar será darle gracias a Dios por una oportunidad electoral más.

“Como dirían algunos es una fe ciega, en mi caso se aplica, es una fe ciega en Dios de que Él haga su voluntad, yo no tengo presidentitis aguda ni diputaditis aguda, y si Dios permite por alguna razón que yo quede presidente o de diputado, Él tiene la última palabra, entonces, no creo que un amuleto o una pata de conejo pueda cambiar las cosas”, dijo.

El candidato tiene programado ir a votar a las 12:30 p.m. en el Colegio Técnico Profesional de La Sabana y andará acompañado por algunos dirigentes de su partido.

No sería de extrañarse que Welmer ande este domingo con ropa no alusiva a su partido Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La vanidad queda en la casa

Welmer Ramos, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, dice que espera aprender la lección de algunos chascos que le han ocurrido en el pasado, debido al poco cuidado que tiene con lo que se pone.

Cuando hablamos con don Welmer nos dijo que todavía no había escogido lo que vestiría este domingo.

“Vieras que Welmer (él) nunca piensa en lo que se va a poner, eso lo deja para última hora, no le pongo interés a la vanidad, soy un poco despreocupado. Sí me gusta estar bien peluqueado, afeitado y oler bien, con la ropa soy muy aburrido, lo primero que me encuentro me hace feliz, a veces no calzo con la actividad, he tenido algunos traspiés, por ejemplo, un día llegué a un consejo de Gobierno en Liberia con vestido entero y otras veces llego a actos muy formales con ropa más informal, creo que en eso sí tengo que pellizcarme un poco más”, afirmó.

Dice que ya aprendió de esas experiencias y lo que no le faltará es el optimismo.

“Desde la cara hasta los zapatos me voy a vestir de alegría y de optimismo porque esto se trata de buscar una Costa Rica más justa, limpia y solidaria. Mi amuleto es la lucha, ese es el que siempre sirve y da resultados”, aseguró.

Ramos votará en la escuela Braulio Morales, en el centro de Heredia.