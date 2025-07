Así van los primeros días de Marianela Valverde como mamá al salir su hija Macarena del hospital

Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona ya tienen a su hija Macarena en casa luego que pasara más de dos semanas internada. (redes/Instagram)

Marianela Valverde y su esposo, Juan David Cardona, ya tienen a su hija Macarena durmiendo en su casita, luego de que pasara más de dos semanas internada en el hospital tras nacer prematura.

La modelo aseguró que estos días han sido realmente cansados, pero que se siente agradecida con Dios de ver que poco a poco su pequeña va creciendo cada vez más sana y fuerte.

Nela habló con nosotros después de vivir “un segundo parto”, como ella describe el momento de hace una semana cuando le dieron la salida a su bebé.

- ¿Cómo les dieron la noticia que ya podían llevarla a casa?

Bueno, nada planeado, nos ha tocado correr. El lunes en la noche, nosotros estamos en el hospital haciéndole visita, la doctora apareció y nos dijo: “posiblemente Macarena se vaya mañana”, así.

Entonces, nosotros, ¡¿what?! (¿qué?) Nos tocó correr con todo, terminar las cosas de la casa para tenerla ya lista, digamos, como el colecho y las cositas así primordiales listas. Y que, bueno, con los pañales, que esto, que lo otro.

La doctora nos dijo que posiblemente le daban la salida, pero que tenían que hacer varias pruebas, y si ella pasaba todas entonces se podía ir a la casa, si no pasaba una prueba, no podía irse. O sea, teníamos que aprender a bañarla, cambiarle pañales, ella tenía que pegarse a la tetica y si no se pegaba a la tetica, entonces no la dejaban irse. Y también llegaba la doctora especializada en los oídos, al final pasó todo, gracias a Dios. Imagínate que las pruebas fueron desde las 10 a.m. y me dieron salida a las casi 6 p.m..

Nos mandaron a hacer cuarentena, como en la pandemia, porque ella todavía no tiene el peso para vacunas, entonces por eso no podemos recibir a nadie ni salir ni nada.

LEA MÁS: Marianela Valverde y su esposo reciben otra gran noticia tras la llegada de su bebé

- ¿Qué sintió al verse ya saliendo con ella del hospital?

Siento que la salida de Macarena fue como un segundo parto, es que cuando yo di a luz todo fue tan caótico y tan de emergencia que no hubo tiempo de disfrutar nada, yo iba muerta del susto y con mucho dolor, no hubo nada organizado, todo lo que teníamos en mente, nada ocurrió, No hubo un disfrute sino un sabor amargo de todo lo que estaba pasando.

Cuando ya nos dijeron que podíamos salir con ella, yo ahí siísentí esas maripositas en el estómago, esa felicidad, esa ilusión, eso que yo creo que sienten las mamás cuando ya van a dar a luz, que van como con susto, pero también van felices, entonces sentía que estaba dando a luz por segunda vez.

Macarena nació el 14 de junio justo cuatro días después del cumpleaños de su mamita Marianela Valverde. (redes/Instagram)

- ¿Ya superó el kilo 800 gramos que necesitaba la bebé?

El día que nos la entregaron nos dieron la noticia que en la noche estaba en 1830, pero la doctora nos había dicho que a ella le gustaba esperar hasta que el bebé pesara 1900 kilogramos, porque ella decía que en la casa a veces solía bajar de peso, entonces dijo que entre 1850 y 1900. Al otro día amaneció pesando 1860. O sea, siempre entró en el rango que la doctora puso, entonces también por eso fue que nos la entregaron. Después de 18 días de estar ahí en la UCI nos la lograron entregar.

- ¿Cómo fue esa primera noche con Maca en casa?

Fue caótica, como toda primera noche, que uno decía: “¡Uy! ¿Qué es esto?" Bueno, primero uno muerto del susto, porque ahí en el hospital hay un montón de enfermeras, monitores, todo fríamente controlado, pero en la casa no, entonces uno nervioso, pero yo decía: “toca, hermana, ya es está la realidad”. Yo no sé cómo hace uno, en cuestión de nada ya está agarrando a la bebé y haciéndola y deshaciéndola, y cambiándola y bañándola.

Ya la segunda noche nos tocó ponernos horarios para hacer como relevos, porque seas tonto. Yo le decía a mi esposo dos personas hasta la noche no tiene sentido, o sea, que duerma él, porque estamos dándole prioridad a su trabajo, y ya después yo duermo el resto, pero bueno, aquí andamos como zombis, pero también muy enamorados y muy contentos, y bueno... el papá que no cabe la felicidad.

Marianela Valverde contó que su bebé pasó 18 días internada en el UCI. (Instagram/Instagram)

- ¿Y la bebé cómo está?

Bien, es que es una mirrusquita, además, es como una muñequita, o sea, toda la ropa le queda enorme, aquí estamos concentrados en que ella siga aumentando de peso. El martes tenemos cita, espero que lleguemos a los 2.500 kilogramos que es la meta inicial para que le pongan las vacunas.

LEA MÁS: Marianela Valverde se convirtió en mamita después de tanta lucha y sufrimiento

- ¿La están cangureando?

Sí, claro, bueno, yo desde el hospital. Nosotros íbamos al hospital y era chingoletos los dos de la cintura para arriba, para cangurear la piel, eso fue todos los días en el hospital, y si íbamos tres veces, las tres veces así era. Y ya en la casa, como ya está con ropita y todo, igual lo hacemos, lo hacemos en el día y en la noche, pero ya aquí en la casa duerme más y todo, o sea, más que todo en el día.

Marianela Valverde contó que aún no están seguros de mostrar o no a su bebé, están esperando que suba más de peso. (Instagram/Instagram)

- ¿Y a quién cree que se parece más?

Es mechudita, con la nariz del papá y los ojos míos. Yo molesto mucho porque el 80% de la gente dice que al papá, el 15% dice que a los dos y el 5% que a mí. Y Juan David todo orgulloso, él está enamorado, dice que es una belleza, que es perfecta, que no sé qué. O sea, lo perdimos a él, lo perdimos.

- ¿Qué piensa al recordar todo el proceso que vivieron para quedar embarazados y ver que ya la tiene en sus brazos?

Bueno, es como una montaña rusa, literal, o sea, la gente dice que esto es caóticamente hermoso y lo es. Por un lado dijimos, “lo logramos”. O sea, ¿cómo es posible?, después de cuatro años aquí está. Es como ¡wow!, o sea, de verdad, esto no es un sueño, eso está pasando, es real y valió la pena todo. Pero por otro lado, me da un susto, porque yo digo: “¡Dios mío!, ¿y si no lo hago bien?“. Y de ahora en adelante el susto creo que se va a quedar de por vida.

Digamos, ayer en la noche me entró el miedo, el miedo de que le pasara algo. No sé, de que por algún segundo me duerma o algo sin querer y algo pase. Ay, no sé, esas cosas. O que no lo haga bien, o que no lo esté haciendo bien. Después, por otro lado, el cansancio total. Así es como me siento, cansada, feliz, asustada, realizada, también y muy agradecida, muy agradecida con Dios por la oportunidad, que al final nos concediera el sueño.

LEA MÁS: Marianela Valverde dio un reporte algo alentador de la salud de su bebé, aunque bajó de peso