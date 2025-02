Audiciones de Nace una estrella ya iniciaron y esta fue la primera persona en cantar

El pequeño Maykol Cordero audicionó en el 2023 y quedó en el programa. (Albert Marín)

Las audiciones para formar parte de la nueva temporada de Nace una estrella ya arrancaron en el estudio Marco Picado de Teletica.

Un total de 1500 personas llegarán a demostrar que tienen talento para el canto frente a un panel de jueces integrado por el cantante Joaquín Yglesias, María Marta López, el músico Marvin Araya y la productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza.

Esta última dio una serie de recomendaciones para los que llegarán a probar suerte en estos días para que los tomen en cuenta si usted es uno de ellos.

“Lleguen con toda la actitud, disfruten de la experiencia, no importa si pasan o no, disfruten de la experiencia porque son experiencias que suman. Lléguense sin nervios, canten afuera, hablen con la gente, disfrute para que se les quite los nervios antes de entrar”, mencionó.

Este vecino de Barva fue el primero en audicionar en Nace una estrella

Un venezolano, vecino de Barva de Heredia, fue el primero en entrar al estudio a hacer la prueba frente a los jueces.

El extranjero de nombre Maximiliano López contó que se levantó a las 4 .m. para llegar a las 7:20 a.m. a las afueras del canal y que desde el primer momento que vio la noticia de las audiciones no dudó en inscribirse de una.

“Tengo preparada una canción de José José, llamada ‘La nave del olvido’, en versión Cristian Castro, y tengo una salsita por ahí también”, contó.

Edgar Silva, presentador oficial del programa de canal 7, es quien está recibiendo y entrevistando a los participantes previo a hacer la prueba.

Si quiere seguir las audiciones en Teletica.com están en vivo.

Las audiciones serán por dos semanas y la octava temporada del concurso de canto iniciaría en abril.