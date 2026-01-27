“Aún tenemos la libertad de elegir”: El enérgico llamado de Bernal Villegas para este domingo 1.° de febrero

El músico Bernal Villegas también se unió al movimiento de invitar a los ticos a votar en estas Elecciones 2026. (redes/Instagram)

El músico costarricense Bernal Villegas, recordado por gran su trayectoria junto con la cantante Marta Fonseca en el reconocido grupo Suite Doble, alzó la voz en medio del proceso electoral y pidió a los costarricenses no quedarse al margen de las elecciones del próximo 1.º de febrero.

Bajo el mensaje “Salgamos a votar”, el experimentado artista compartió una reflexión en la que apeló a la conciencia ciudadana y al valor histórico del voto como herramienta de construcción social.

En su mensaje, Villegas invitó a pensar en el país que se quiere heredar a las futuras generaciones, más allá de cualquier bandera política.

"Salgamos a votar", el llamado del músico Bernal Villegas

¿Qué país queremos?

“¿Qué tipo de país queremos para el futuro? No importa la tendencia política que nos identifique; aún tenemos el privilegio de escoger, aún tenemos la libertad de elegir”, expresó el músico, quien recalcó que participar en las elecciones no solo es un derecho, sino también un deber ciudadano.

Villegas cerró su llamado recordando que el voto sigue siendo la vía más poderosa para construir una Costa Rica libre, justa y solidaria, e insistió en que la participación en las urnas es clave para fortalecer la democracia del país.