Aura María, de Betty la fea, señaló a la culpable de su casi ausencia en la nueva temporada

Aura María, de Betty la fea, señaló a la culpable de su casi ausencia en segunda temporada. (Tomada de internet)

Estefanía Gómez, famosa por su papel de Aura María Fuentes en la telenovela Yo Soy Betty la fea, reveló al programa colombiano Lo Sé Todo por qué su personaje estuvo a punto de quedar fuera de la nueva temporada.

Muchos de los fiebres de la telenovela, que no se han perdido un solo capítulo de la secuela “Betty, la fea: la historia continúa”, quedaron sorprendidos al ver que Aura María era mencionada, pero no aparecía, debido a que su papel, al igual que otros, es muy importante en la serie.

La gran sorpresa fue que la secretaria de Ecomoda apareció solo al final del capítulo 10 de esta temporada, dejando la duda sobre qué ocurrió.

Aura María tiene un personaje muy importante en el cuartel.

“Esto sí es primicia, esto no se lo he contado a nadie, pero fue un tema terrible que tuve. Yo en ese momento, cuando llegué a la negociación de Betty la fea, yo no tenía manager, entonces dije: bueno, voy a buscar una manager que solamente me haga la negociación de Betty la fea, pero que no sea mi manager para otros proyectos”, indicó la actriz.

Sin revelar nombres, Estefanía explicó que encontró a alguien que trabajaba con otras actrices y parecía confiable. La contrató y empezaron la primera parte de la negociación, pero nunca avanzaron a la segunda propuesta. Esta persona se fue del país y dejó de responder a las llamadas de la actriz, lo cual le generó preocupación.

“Pasaba el tiempo, ella se fue del país y yo la llamaba y la llamaba y ella nunca me contestaba, hasta que al final dije: ‘No, lo que voy a conseguir es un abogado que me haga esa negociación’”, continuó Estefanía.

Aura María (la de rojo) ya está grabando y viene con todo. (Instagram)

Al ver que su manager no se hacía presente, decidió llamar al canal y dar el contacto de su abogado, pero los de la producción le indicaron que ella ya no iba en la historia, lo cual le impactó en gran manera.

“Yo me quedé mal, llorando. Esa noche no dormí, estuve supermal, y al otro día dije: ‘Hey, yo soy Aura María y no veo la posibilidad de ver Betty la fea sin Aura María”, señaló Gómez.

Luego de conversar con la producción, llegaron a la conclusión de incluirla en el capítulo 10, aunque la idea original era que apareciera a lo largo de toda la serie. Ahora está grabando y viene con todo para la segunda parte de la secuela.

