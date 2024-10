Austin Berry recibió una sorpresa de su esposa antes de su gala más tensa en Mira quién baila

Austin Berry y su esposa Cristina Alfaro en una de las galas de Mira quién baila. (Instagram)

Austin Berry recibió este viernes una gran sorpresa de parte de su esposa, Cristina Alfaro, durante el ensayo para Mira quién baila (MQB).

El exjugador de la Liga y su bailarina, Jahzeel Acevedo, enfrentan una complicada gala este domingo, pues llegan nominados; pero la tensión mermó gracias al gesto de Alfaro.

LEA MÁS: Esposa de Austin Berry encontró este “pelo en la sopa” en la gala del Miss Universo Costa Rica

Berry y Acevedo estaban bien concentrados practicando el vals vienés que presentarán en la gala de eliminación, cuando de pronto un escándalo los sorprendió.

Cris quiso bajarle el estrés a la pareja y les llevó una comparsa para, de una vez, aflojarle las caderas a su marido.

“Para que suelte esas caderas y esa cintura porque el público quiere que mueva la cintura, entonces le trajimos una comparsa”, contó Alfaro en un video que compartieron en el Instagram de MQB.

Esposa de Austin Berry sorprende al exfutbolista en ensayo de Mira quién baila

Aquello fue un escándalo y sabor total, al punto que al salón llegaron otros bailarines como Michael Rubí, quien se movió a más no poder.

“Espero que el ejercicio con la comparsa me ayude y que el domingo dé resultados. No lo esperaba. Jamás lo imaginé porque estábamos concentradísimos ensayando. Jaz me estaba pidiendo que me relajara y espero que esto lo haya hecho”, dijo Austin.

Berry podría convertirse este domingo en el tercer expulsado de MQB. En la eliminación se enfrenta junto con Janeth García.

LEA MÁS: Austin Berry se vio en aprietos en Buen Día con una pregunta incómoda sobre Alajuelense

Ante la posibilidad de la expulsión es que toda la gente alrededor de Austin está pidiendo votos por él, entre esas su guapísima hija, Kianny “Kiki” Berry.

Este sábado la también hija de Glenda Peraza compartió una historia pidiendo votos para su papá y dando las razones por las que, a su criterio, él debería seguir en el reality.

“No queremos que salga porque sabemos el esfuerzo que está haciendo y se está saliendo de su zona de confort y todo el dinero que pueda recaudar se va a donar a una organización y queremos seguir apoyando a esa organización, así que si pueden hacerme el favorcito de votar hoy y mañana por él, se lo agradecemos muchísimo”, dijo Kiki.

Kianny Berry dice por qué Austin Berry debe seguir en Mira quién baila

En el video la guapa explicó cómo votar por Austin.

LEA MÁS: Austin Berry recurre a viejos conocidos para quedarse en Mira quién baila