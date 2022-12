Avatar 2 llega a cifras récord en taquilla

Según medios, como The Hollywood Reporter, la película “Avatar: The Way of Water” supera los 900 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial, esto después de dos semanas de su estreno.

'Avatar: The Way of Water'. Foto: Disney

Pese a que Estados Unidos se encuentra bajo la tormenta invernal Elliot, los índices en taquilla tuvieron un leve descenso para la segunda semana; sin embargo, no fue significativo para la película que sigue paso de su predecesora.

La cinta tuvo un tiempo de espera de más de 12 años para finalmente ver la secuela en la gran pantalla, pero para la producción esa espera valió la pena, pues está recuperando los gastos presupuestados para la película, un aproximado de 250 millones de dólares.