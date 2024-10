Aventura en Costa Rica: fanática nos contó que Romeo Santos tiene un “olor inexplicable”

Aventura se presentó en el Estadio Nacional este sábado 5 de octubre en su último show de despedida "Cerrando Ciclos Fotos: Mayela López (Mayela López)

Una fanática que asistió al concierto de Aventura este sábado 5 de octubre en el Estadio Nacional, tuvo la suerte de subir al escenario del icónico grupo dominicano.

Después de su gran momento habló con La Teja y nos compartió todos los detalles de la experiencia, además nos sorprendió al revelar que Romeo Santos tiene un “olor inexplicable” que la dejó impactada.

“Vine desde Panamá solo para el concierto. Siempre he sido una fiel seguidora de Aventura, recuerdo que cuando tenía cinco años, mi papá me regaló un disco y desde siempre he sido una obsesionada”, dijo Yamilkha Arenas.

Esta joven, de 23 años, nos confesó que ya se sabía el teje y maneje de la producción, hasta sabía quién era la persona que escogía a los fans para subirlos a cantar con el famoso grupo.

La panameña hasta aprovechó para saludar de beso y abrazo a los integrantes de Aventura.

“Yo había investigado de cómo era todo. Al final, encontré al señor y le pedí que por favor me subiera, entonces ya sabía cuando el grupo iba a pasar del escenario principal, al escenario donde cantó conmigo”, detalló.

Arenas dice que la producción antes de subir la puso a prueba y tuvo que cantar unas piezas acapella, además la hicieron firmar un consentimiento que detalla que era mayor de edad, y que su imagen podía ser utilizada para efectos de la producción.

“Cuando me subí, los saludé con un beso y un abrazo. Pero, Romeo tiene un olor inexplicable, él huele a hombre rico, varonil, demasiado masculino”, comentó la joven.

Para esta panameña la experiencia de subir al escenario fue única, hasta nos contó que su cómplice fue su novio, porque le cuidó el campo por donde salía el grupo sorpresivamente.

La joven estaba muy emocionada. Cortesía

“Cuando me bajé no me lo podía creer, llegué al hotel y veía los videos una y otra vez. Hasta llamé a mi familia en Panamá y nadie me creía, fue increíble y muy loco”, comentó esta panameña.

Esta joven en el concierto interpretó “La Tormenta”, la cual se la dedicó a su novio Ronnie Morales, además frente a miles de fans le demostró su amor y expresó que lo amaba.

Los integrantes del grupo interactuaron mucho con el público, otro de los afortunados fue un joven llamado Manfred Hernández, quien se robó el show interpretando “Ella y yo”. Este joven, por medio de sus redes sociales, contó que no podía creer que lo escogieran a él.

“Lo que tanto manifesté sucedió. No tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento. Solo me encargué de disfrutarlo al máximo”.

Aventura dio su último show, que forma parte de la gira Internacional de despedida “Cerrando Ciclos”, donde interpretó piezas como: “Hermanita”, “Noche de sexo”, “El malo”, “Los infieles”, entre otras más.