¡Ay, tatica! A muchacha le llovió luego de estar en el programa ¿Quién Quiere ser Millonario?

Una joven llamada Katherinne Fallas dejó impactados a los televidentes y a los usuarios de las redes sociales después de la respuesta que dio en el famoso programa de canal 7, ¿Quién Quiere ser Millonario?

Una de las preguntas que le hizo Ignacio Santos a la muchacha fue: “El cantón de Puriscal es reconocido por ser la sede de la tradicional Feria...”.

La joven no gastó comodín al contestar. (Captura)

La muchacha lo pensó bastante para contestar, incluso tenía varios comodines disponibles, pero prefirió jugársela, como decimos popularmente, y se mandó con la opción A, que decía “la feria del pejibaye”, sin embargo, la correcta era la opción B, que decía “la feria del chicharrón”.

#MomentosQQSM | Salida de Katherine La feria del chicharrón es tradicional en la zona de Puriscal 📍 Katherine se despide de #QQSM tras fallar en esta respuesta. Continúe disfrutando del juego a través de Teletica 7 y Teletica.com Posted by ¿Quién quiere ser millonario? on Tuesday, June 6, 2023

El video se hizo viral y varios usuarios dejaron un sin fin de comentarios como: “La muchacha es joven, no sabe qué es tomarse una birra con un plato de chicharrones, y los mejores son de Puriscal, de eso no hay duda”, “Hay que ser sensatos y al no saber era mejor usar los comodines”.