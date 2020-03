“Wash your hands / doo doo doo doo doo/ Wash your hands” (lávate las manos / du du du), dice la nueva letra. “Grab some soap/doo doo doo doo doo / Grab some soap” (toma jabón / du du du). Los videos de quienes participen en el reto deben llevar el hashtag #BabySharkHandWashChallenge.