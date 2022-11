Bad Bunny llevó a los ticos al VIP

Si le decimos que Benito Antonio Martínez Ocasio llevó a Costa Rica a un VIP la noche de este jueves quizás no nos entendería.

Pero si le decimos que se trata de Bad Bunny el dueño de “Titi me preguntó” más de uno nos entenderá al ser una de las canciones más pedidas en la actualidad.

Benito dio un espectáculo de música y luces, enloqueció a todos los ticos. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

El puertorriqueño de 28 años ha enloquecido a todo el suelo tico desde la noche del miércoles cuando llegaron las primeras personas a hacer fila para el espectáculo.

Pese a que el estadio estaba a reventar de personas más de uno lo escuchó en las afueras.

A Bad Bunny también lo disfrutaron en las afueras del estadio. Foto:Kimberly Herrera

El ‘Conejo Malo’ se presentó a las 7:45 de la noche en medio de una tarima rodeada de cuatro palmeras que simulaban estar en medio de una playa y está llevaba a una pasarela por donde caminó y saludó a los que hicieron fila para tenerlo cerca.

Dentro del estadio fue un espectáculo lleno de luces, el público llevaba diademas de conejos con luces y además les dieron pulseras que jugaban con las luces del show.

La conejitas disfrutaron a más no poder el concierto más esperado para los amantes del reguetón. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La fama de Benito es tanta que la revista Time le otorgó con “Titi me preguntó” el puesto número uno en el top 10 con de las mejores canciones del 2022. Esta la cantó a las 8:50 p.m.

El artista latino urbano enloqueció con su show de luces que jugaba con el juego de pólvora del World’s hottest tour (el tour más caliente).

Benito salió con las canciones Moscow Mule, Me Porto Bonito, Un Ratito y Efecto; seguidamente, saludó al público que se unió en un solo grito durante dos horas.

Prometió una noche de fiesta y fue lo que logró.

“Espero que tengan la energía suficiente”, manifestó y pidió que imaginaran estar en la playa, pasándola bien.

Bad Bunny: así luce el Estadio Nacional.

En su repertorio no podían faltar sus canciones: Si veo a tu mamá, La Díficil, Titi me preguntó, Dakiti, Me fui de Vacaciones y por supuesto Ojitos lindos.

La historia de Benito no siempre ha sido de fama, porque él trabajó como empacador en un supermercado y además fue estudiante de audiovisuales. Ahora disfruta de su pasión y hasta la gente que no le gusta el reguetón se contagia de brincar y bailar su música.