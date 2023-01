Bad Bunny producirá serie gay en Netflix

Bad Bunny se dedicaría este año más a la producción de una novela gay que a su música. Instagram

A pesar de anunciar que se tomaría este nuevo año para descansar y alejarse de la industria de la música, parece que Bad Bunny se mantendrá ligado al mundo del espectáculo, pero de otras maneras.

Según publicó la revista Deadline, el reguetonero puertorriqueño podría ser parte del equipo de productores ejecutivos que se encargarán de llevar a la pantalla chica la popular novela para adultos jóvenes, ‘They Both Die at the End’ (Al final mueren los dos), que se verá en un futuro en Netflix y que trata sobre un romanece gay protagonizado por adolescentes.

Según la publicación, este proyecto proviene del creador de Bridgerton, Chris Van Dusen, el productor ejecutivo de Yellowjackets, Drew Comins, y el estudio eOne, junto con la superestrella de la música Benito Antonio Martínez.

Luego de una batalla entre cinco empresas de contenido streaming, Netflix salió victoriosa y le dio el derecho de presentar la adaptación de esta serie de novelas para adultos jóvenes, escrita por Adam Silvera.

La novela cuenta una historia devastadora pero edificante sobre dos personas cuyas vidas cambian en el transcurso de un día inolvidable en el cual se enteran que ambos van a morir.

Cuando se publicó, en el 2017, hizo historia al convertirse en la primera novela que tiene como protagonistas a personajes queer latinos y en alcanzar el primer lugar en la lista de los más vendidos de The New York Times.