Bailarín David Umaña cumplió 15 años de menearse en El Chinamo

David Umaña dice sentirse agradecido con la oportunidad de estar en El Chinamo porque le ha abierto otras puertas laborales. Cortesía

David Umaña es, quizás, el bailarín más querido de El Chinamo, pues con sus movimientos le inyecta mucha alegría al programa del 7.

El musculoso cumplió 15 años de aparecer en el formato por lo que conversamos con él para que conozcan un poco más del carismático mechudo de 35 años.

- ¿Cómo se hizo bailarín?

Desde muy pequeño ya se veía que tenía cierta afinidad con el arte de la danza. Una de las anécdotas más graciosas que cuenta mi mamá es que ella iba a las tiendas San Gil, en San José, y de un pronto a otro escuchaba bulla al fondo o aplausos de la gente y cuando iba, el negrito (él) estaba bailando con las vendedoras o estaban haciéndome círculo y aplaudiéndome.

En el cole (estuvo en el liceo del sur y en liceo de Belén, en Heredia) era el que hacía los grupos de baile, el alborotero, el que los ensayaba para los actos cívicos y todo, pero todo totalmente empírico y a la fecha no he tenido formación.

Él se crió en Alajuelita y luego se fue a vivir a Heredia. Ir a la playa es una de sus viajes favoritos. Instagram

- ¿Cómo se empieza a dar a conocer en el medio?

Como a los quince años empecé a trabajar con ciertas marcas en eventos y después con Tierra de Gigantes, que en aquel momento era para las fiestas de Zapote, así fue como empecé. Luego, en la inauguración del Casino Fiesta (en Alajuela) se me presentó la oportunidad de ser parte de su ‘staff’ (personal) de animación por un buen tiempo.

- ¿Qué ha sido lo más bonito que le ha tocado vivir gracias al baile?

Trabajando para el casino (2005) veo un anuncio en el periódico de que están buscando artistas en Latinoamérica, músicos, bailarines y cantantes, una agencia empresa de entretenimiento con base en Londres. Fui a hacer casting, a ellos les gustó mucho mi presentación y entrevista y me dijeron que sabían que no tenía estudios de danza, pero que les gustaba mi energía al bailar y mi proyección, que estaban muy interesados en mí, pero que me llamaban en seis meses, o sea, eso para uno es un, ‘no nos llame, nosotros lo llamamos’. Seguí trabajando en el casino y a los seis meses me llamaron un lunes de Europa, el martes me mandaron los boletos y el hospedaje y ya el miércoles viajé a Barcelona y así empezó uno de los capítulos más grandes de mi vida.

- ¿Y en qué trabajaba allá?

La compañía de entretenimiento se especializaba en teatro musical y nos distribuían en presentaciones en teatros y en compañías de cruceros. Yo tenía compañeros de Brasil, Puerto Rico, España, Rusia, Indonesia, India, Filipinas y empecé a trabajar para la línea de cruceros New Flamenco.

Yo no conocía los nombres de algunos pasos de danza, por lo que trabajaba el doble, pero sacaba el trabajo. Fue una experiencia de tres años que no solo formó mi carácter como artista, sino también a nivel personal.

Él es el encargado del grupo de bailarinas de El Chinamo y quien monta las coreografías. Cortesía

- ¿Cómo llega a canal 7?

Cuando regreso al país sale lo del casting para El turno de la risa (2008) y ahí conocí al productor Alonso Acosta, yo en ese entonces era un macarrón, un negrito flaco y con el cabello afro y le gustó mi presentación y me quedé en las dos temporadas y ya después se vino la oportunidad de estar en El Chinamo, que ya este año son 15 años de estar cada diciembre.



— "El practicar el atletismo desde pequeño me ayuda a tener los pies muy bien puestos sobre la tierra y que si quiero lograr algo, tengo que trabajar por ello", David Umaña

- Ahora luce mucho más musculoso, ¿cómo lo logró?

En el 2009 empecé a prepararme porque se empezaron a poner de moda las competencias de fitness, por los concursos que hacía la revista ES (Ejercicio y Salud), y como siempre he sido deportista, desde los ocho años (practicaba el atletismo con vallas) descubrí que con el fitness podía combinar la danza con el deporte y la gimnasia. Ese año gané la competencia nacional y tuve la oportunidad de ir al Campeonato Mundial de Fitness en el 2011, en Las Vegas, y he sido tan bendecido que me convertí en el primer latinoamericano en tener un título mundial de fitness.

- ¿Qué significan estos 15 años en El Chinamo?

Significan muchísimo para mí, mi vida es un antes y un después de este programa. Me ha abierto puertas a nivel internacional, porque estuve trabajando en México un año, en el programa “Muévete ya” de Televisa con Maribel Guardia y Latin Lover.

También gracias a la experiencia en canal 7 he trabajado como presentador en VM Latino por tres años, estuve un año trabajando en radio como locutor y por eso le debo tanto a El Chinamo.

El fitness y el ejercicio es algo que también le ha cambiado la vida. Instagram

- Su baile de la Gollo Cumbia ya es una tradición, ¿cómo se siente al ver que gustó tanto?

¡Me encanta! A mí me encanta relacionarme con la gente y si ando en la calle y me piden una foto, vamos y nos tomamos la foto, si hay que bailar la Gollo Cumbia en la calle, la bailo.

Cada año que pasa yo veo a la gente tan feliz bailando la Gollo Cumbia, me llegan el montón de videos de personas bailando frente al tele, ya sea por chota, por admiración, por burla, por lo que sea, pero ahí es donde me siento más feliz y lo siento un concurso eterno.



— 19 años de carrera artística

- ¿Qué le falta por cumplir profesionalmente?

Yo no tengo ninguna meta, yo me siento muy feliz con lo que he logrado y si el día de mañana Dios me tiene que llamar, me voy a ir muy feliz porque siento que he logrado muchas cosas.