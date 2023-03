Bailarín de Dancing with the Stars hace rifa para poder continuar su carrera

Andrés Fernández bailó con Melissa Diakova el año anterior en Dancing with the Stars. (JOHN DURAN)

El bailarín Andrés Fernández, quien fue parte de la última temporada de Dancing with the Stars, sorprendió a muchos de sus seguidores al anunciar en redes sociales que está haciendo una rifa para poder continuar con su carrera.

El muchacho, quien debutó en la pista al lado de Melissa Diakova y fueron los primeros en dejar el programa el año anterior, contó que los costos de su entrenamiento son realmente altos y por eso, con mucha humildad, estaba buscando soluciones para hacer platita.

Beso de Melissa Diakova y su bailarín le hizo pique al de Spiderman y Mary Jane

Una de esas es la rifa de 50 mil colones que se realizará el próximo domingo 19 de marzo, con un costo de mil colones por número.

“Debido al alto costo de mi entrenamiento como bailarín, estoy haciendo una rifa para poder solventar una parte de mis gastos. Esto es para poder continuar con mi carrera y convertirme en un gran profesional”, puso el joven en redes sociales.

Cabe destacar que los bailarines del programa del 7 reciben salario de la televisora únicamente por el tiempo en que está el show, entonces por lo general buscan otras labores y se presentan en diferentes lugares mientras llega Dancing with the Stars, que normalmente es en el segundo semestre del año.

Esta es la publicación que hizo Andrés Fernández, bailarín de Dancing. Instagram.

Sin pena

Contactamos al joven para conocer un poco más de detalles sobre su actual situación y nos reveló que la necesidad se da debido a que las clases con el profesor y juez de Dancing, David Martínez, tienen un costo alto, debido a la calidad con que se brindan y, como tampoco es que sobran las presentaciones, decidió optar por la rifa.

“Cada clase cuesta casi 50 mil colones, valen totalmente la pena y estoy tratando de llevar dos por semana, pero cada vez me cuesta más, estas últimas semanas no me ha ido tan bien con los shows y por eso quise hacer la rifa, porque es un compromiso que tengo yo con David”, contó.

El joven dice que pasa tallado, pero cuenta con gente que lo apoya para seguir adelante con su carrera.

Andrés aprovechó para ofrecer sus servicios como bailarín, pero también como productor de bodas y diferentes eventos. El que quiera contratarlo o comprarle un número para colaborar puede escribir a su cuenta de Instagram: @andresfbarrantes.

Además, da clases grupales y privadas de baile.