Bailarín de Gabriela Jiménez contó las razones por las que regresó a Dancing más rellenito

Kevin y Gabriela han mejorado en la pista. (Lilly Arce Robles.)

Desde que inició Dancing with the Stars, los televidentes no han dejado de comentar en las redes sociales del programa que el bailarín Kevin Vera regresó a esta sétima temporada algo cambiado.

El mexicano ganó mucha notoriedad en esta competencia de baile luego de ganar, junto a Johanna Solano, la quinta temporada, en 2018.

Este año compite con la periodista Gabriela Jiménez y muchos han criticado que tiene unos kilitos de más y que se ve menos “fitness” que cuando se meneaba con la exmiss Costa Rica.

Kevin y Johanna fueron los ganadores de la quinta temporada. Foto: Graciela Solís (GRACIELA SOLIS)

Kevin nos contó que una de las principales razones por las que aumentó de peso durante la pandemia fue porque se contagió de covid-19 y una de las secuelas que le dejó el virus fue el agotamiento.

“La primera vez que vine al programa tenía 22 años, ahora tengo 26, y durante la pandemia (2021) me dio covid-19 y me afectó mucho la condición física. Me costó mucho recuperar el ritmo, me costó mucho poder agarrar fuerza, condición, energía y también me afectó la parte emocional y mental. El estar encerrado fue muy complicado, entonces fueron como muchos factores que hicieron que subiera de peso”, explicó.

Otra de las secuelas que le dejó el coronavirus es que ahora debe usar anteojos, pues siente que le afectó mucho la visión.

[ Marcel Hernández sobre su novia Gabriela Jiménez: “Somos el mejor team” ]

Le está poniendo bonito

El bailarín reconoció que cuando lo llamaron de Teletica para venir a esta nueva temporada, empezó a ponerle duro al gimnasio y se metió en un plan nutricional en México.

Además, apenas llegó al país se inscribió en un gimnasio cerca del canal de La Sabana para no bajar el ritmo y en ocasiones va acompañado de su compañero Michael Rubí, quien, además, lo pasa motivando para que logre su objetivo.

Kevin y Gaby aprovechan cualquier rinconcito del canal para practicar la coreografía antes de iniciar el programa. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Todo este esfuerzo, y lo mucho que suda en cada ensayo junto a Gaby, le ha permitido bajar 3,5 kilos de grasa y subir en masa muscular, según contó.

“Estoy encantado de estar de vuelta en Costa Rica, ya estábamos acostumbrados a venir cada año y se extrañaba mucho a los compañeros, a la gente de la producción y a los amigos bailarines”, mencionó el bailarín.

[ Ganoza a criticones: “Que le pongan en el gimnasio y enseñen un abdomen así” ]

Kevin está viviendo en un apartamento junto a lo otros dos mexicanos, Erick Vázquez y Jahzeel Acevedo, quienes además son pareja desde hace siete años.