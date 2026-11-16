Bailarín Javier Acuña quedó fuera de Mira quién baila por este fuerte motivo

Mira quién baila (Cortesía/Teletica)

Una lesión obligó a Javier Acuña, pareja de baile de Karla Quesada, a despedirse de Mira quién baila para someterse a una operación. Michael Rubí ocupará su lugar en la competencia.

La noticia se comunicó antes de la presentación de la pareja en esta gala. Acuña explicó que, aunque deseaba continuar acompañando a Quesada, necesita darle prioridad a su recuperación.

“Estoy bien, estoy tranquilo”, aseguró el bailarín durante el anuncio de su salida.

Javier Acuña necesitará descanso después de la operación

El profesional adelantó que deberá permanecer alrededor de un mes en reposo después de la intervención, con la intención de recuperarse para los proyectos que tiene por delante.

“Después de la operación tengo que descansar bastante, como un mesecito, entonces voy a darle prioridad a eso para seguir con los proyectos que tengo más adelante”, explicó.

La despedida también tuvo palabras para su compañera, con quien esperaba completar su participación en el programa.

“Me hubiera encantado acompañar a Karla en el resto del proceso. Es una persona que se ha esforzado demasiado”, expresó.

Acuña destacó que ambos la habían pasado bien durante esta experiencia y manifestó su confianza en el compañero que asumirá las coreografías con ella.

Michael Rubí acompañará a Karla Quesada

Michael Rubí (Archivo/Archivo)

Rubí regresó a la pista para asumir el relevo y dedicó unas palabras a Acuña antes de su primer baile con Quesada.

“Estoy primero muy emocionado por acompañar a Carlita. Javi, lo siento muchísimo. Sé lo que se siente y aquí voy a estar apoyando a su compañera”, comentó.

Por su parte, Karla expresó tranquilidad ante el cambio, tanto por la recuperación de Javier como por la llegada de Michael.

“Sí, yo estoy tranquila porque él va a estar bien y porque quedó en unas grandes manos, la verdad”, señaló.

Tras el anuncio, Acuña fue invitado a tomar asiento para observar desde el público la primera presentación de la nueva pareja.