Bailarín JP Olivato mostró una foto de cuando era jovencito, ¿se veía mejor antes o ahora?

JP Olivato es uno de los bailarines más conocidos del país. (Cortesía)

El bailarín brasileño João Paulo Olivato, más conocido como JP Olivato, sacó del baúl de los recuerdos una foto de cuando estaba carajillo, pues según admitió, a veces se ve al espejo y: “Me siento viejillo”.

Sin embargo, dicha imagen la sacó para motivarse aún más de seguir haciendo ejercicio, pues según él, al verse como era antes se le pasa el sentirse así.

El instructor de ejercicios más bien se siente muy orgulloso de su gran cambio físico, pues antes no tenía nada de músculos.

“A veces me miro al espejo y ya me siento viejo, tengo mucho menos pelo, ya salen las canas... pero empiezo a ver cómo era de jovencito y se me pasa”, publicó en su Instagram.

Así lucía JP Olivato cuando estaba jovencillo. (redes/Instagram)

JP llegó a Costa Rica a inicios del año 2000 gracias al gran éxito que tuvo el grupo brasileño Axé Bahía, al cual pertenecía, y el cual los trajo a hacer presentaciones acá.

Actualmente, a sus 45 años, es uno de los instructores de ejercicios más seguidos y también se dedica a dar clases de zumba, pues el baile siempre seguirá siendo lo suyo.