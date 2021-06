No, vieras que no, pero sí me sentía estancado laboralmente. Gracias a Dios el trabajo no me faltó, no me puedo quejar, pero sí sentía que no iba hacia ninguna dirección y que se me estaba yendo la vida de bailarín, entonces lo tomé, no tengo nada qué perder, Costa Rica siempre va a estar ahí y allá a como sea siempre va a salir trabajo, obviamente que por el covid todo está más cerrado, sé que cuesta más, pero algo puede salir.