Bailarín Michael Rubí vivió su primer temblor fuerte en México y adivinen dónde lo agarró

El bailarín costarricense Michael Rubí se llevó el susto de su vida este jueves, pues por primera vez le tocó experimentar un fuerte temblor en Ciudad de México, donde vive desde hace unos meses.

El ganador de Dancing with the Stars estaba poco antes de las 2 p. m. en el baño rasurándose cuando sintió que se le meneó todo.

El temblor fue de 5.8 grados y, aunque ahí tiembla constantemente, este es uno de los más fuertes que se han registrado en los últimos días.

Una vez que dejó de temblar el alajuelense hizo una historia en su cuenta de Instagram para contar que fue un verdadero susto lo que se llevó.

“O sea, yo estoy aquí en el baño, porque me estoy afeitando y si pueden ver tengo la mitad de la cabeza afeitada, yo así no podía salir. Y es que ni siquiera escuché la alarma sísmica, nada. Yo estoy aquí encerrado con mi música y empieza la vara. Dije: ‘voy a salir corriendo’, pero no, no puedo porque ni siquiera tengo ropa”, contó asustado y la vez muerto de la risa.

Michael Rubí se llevó tremendo susto

Michael Andrés, como le dice la actriz colombiana Lorna Cepeda, explicó que él le tiene mucho miedo a los temblores y que lo que le dio más susto era como sonaban los vidrios de su apartamento.

A pesar de que el temblor fue fuerte los medios de dicho país informaron que no hubo mayores afectaciones.

Rubí se fue a mediados de año a vivir en México y está trabajando en la obra de teatro en la que participa Maribel Guardia “Lagunilla, mi barrio”.