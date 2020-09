Primero fue en A todo dar, donde salía como bailarín de los artistas nacionales e internacionales que invitaban para que no salieran solos. Pero luego esos mismos productores me convocan a una reunión y es cuando me proponen trabajar en Combate (2011). Así empecé en Repretel, con un proyecto que en un inicio era de seis meses, pero me quedé seis años en la empresa. Soy el único coreógrafo del país que ha tenido salario y ha estado en planilla ininterrumpidamente con una empresa, porque la mayoría trabajamos por proyecticos. Eso me hace sentir muy orgulloso.