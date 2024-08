Bailarina Yessenia Reyes de Mira quién baila sobre Diego Bravo: “Mi disciplina le podría sentar bien”

Diego Bravo hará pareja con Yessenia Reyes en el nuevo formato de Teletica "Mira quién baila".

Ya quedaron definidas las parejas que participarán en la primera temporada de Mira quién baila, el nuevo formato de Teletica, y una que sin duda alguna dará mucho de qué hablar será la del youtuber Diego Bravo y la bailarina Yessenia Reyes.

A ella se le conoce como la coreógrafa más estricta de todas y a él por sus mediáticos videos sobre chismes de famositicos, así que sin duda alguna causarán revuelo cada domingo.

Yess asegura que le tomó por sorpresa la decisión de la producción y que lo único que conoce de Diego es su “faceta supermediática” y que de un saludo no han pasado; sin embargo, espera hacer un buen equipo con él y que su mano dura no genere que el día de mañana sea la protagonista de uno de sus videos.

“He leído por ahí que Diego está acostumbrado a destazar a la farándula y ahora se puso para poder ser un destazado, porque requiere mucho valor hacer esto y exponerse, por supuesto que es muchísima la presión, pero yo voy a dar lo mejor de mí para que Diego baile bien y haga un buen trabajo porque ese es mi objetivo principal, en realidad.

“Gustavo Peláez puso en los comentarios: ‘Usted no sabe con quién se metió, Diego’, porque pues sí, siempre he tenido la fama de ser la más estricta, la más exigente, la más dura y creo que eso le sentaría bien a Diego, si logramos hacer una buena conexión creo que mi disciplina le podría sentar muy bien para hacer un gran trabajo en la pista y así no sea víctima de ser destazado”, mencionó Reyes.

LEA MÁS: Diego Bravo hizo que cambiaran una costumbre de años en “De Boca en Boca”

Lynda Díaz bailará junto a César Abarca en "Mira quién baila".

Además, asegura que el hecho de que no hayan tenido broncas en el pasado es como si entraran “con carta limpia” al reto, porque así podrá conocerla como es ella en realidad y podrá “juzgarme desde el punto de vista real”.

“Me parece superbién que Diego haya tomado el reto porque estos programas también sirven para conocer a las personas un poco más en su realidad, más allá de su personaje”. — Yessenia Reyes, bailarina

La periodista Janeth García competirá al lado de Michael Rubí.

Listo para el perreo

Bravo, por su parte, dijo sentirse muy contento con su coreógrafa porque sabe que es una campeona y que si logró que Renzo Rímolo ganara Dancing with the Stars en 2015, también podría hacer que pase lo mismo con él en este nuevo formato de baile.

El creador de contenido mencionó que está tan emocionado y deseoso de hacer bien cada coreografía que se puso de acuerdo con Yessenia para ensayar desde ya por aparte, porque oficialmente arrancan el 2 de setiembre.

“No tengo miedo de ninguna pareja porque creo que todos vamos a darla y en especial yo que tengo la mejor actitud para aprender, entonces miedo no tengo, competencia sé que existe, pero no le pongo atención justamente a eso sino al hecho de bailar y poder disfrutarlo”, dijo.

La cantautora Vanessa González debutará junto al bailarín Bayron Ávila.

La producción de Teletica Formatos ya anunció que el primer baile de ellos será a ritmo de reguetón y, según aseguró Bravo, es de lo que más le gusta bailar, así que espera dar un buen espectáculo desde la primera gala y así no dar motivos para que lo destrocen en las redes sociales en el debut.

No me siento nervioso, lo que siento es mucha ansiedad y emoción de poder estar ahí en la pista”. — Diego Bravo, youtuber

La actual miss Costa Rica, Lisbeth Valverde, bailará con Javier Acuña, quien ha estado en todos los formatos de Teletica.

Así saldrán a la pista

Las parejas fueron anunciadas oficialmente este martes, así como los ritmos con los que se estrenarán en la pista de Mira quién baila el próximo domingo 15 de setiembre, a las 7 p.m.

La periodista Janeth García bailará con Michael Rubí, quien regresará al país, pues actualmente vive en México. Ellos arrancarán con rock and roll.

La modelo Libni “Mimi” Ortíz hará equipo con Yeiner Jiménez, quien es nuevo en los formatos de Teletica, y debutarán bailando salsa.

Luis Montalberth, quien fue profesor en Nace una estrella, hará pareja con Lucía Jiménez.

La empresaria y exmodelo Lynda Díaz bailará con César Abarca, quien estuvo en Nace una estrella en el staff de bailarines. Él viajará a Estados Unidos en los próximos días para iniciar los ensayos con la expresentadora al ritmo de bachata.

En el caso de la cantante Vanessa González bailará un contemporáneo con Bayron Ávila, quien debutará como bailarín en Teletica. De hecho, publicó en sus redes que es un sueño que venía deseando desde hace 7 años.

La boxeadora Naomi Valle bailará con el mexicano Erick Vásquez un tango; mientras que la miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde, lo hará con el pelirojo Javier Acuña al ritmo de swing criollo.

El bailarín Yeinier Jiménez debutará en el formato de canal 7 junto a Mimi Ortiz.

El cantante Luis Montalbert, líder del grupo Gandhi, competirá junto a Lucía Jiménez e iniciarán con un bolero-salsa. Y el modelo Berny Madrigal lo hará al ritmo de merengue con Alhana Morales.

Mientras que el experto taurino Marvin Hidalgo debutará en la pista con Tatiana Sánchez, quien ha estado en ediciones pasadas de Dancing with the Stars, y lo harán al ritmo de country.

El exfubolista manudo Austin Berry se meneará con la mexicana Jazhell Acevedo en un paso doble.

En esta primera temporada de Mira quién baila también estará el exfutbolista Austin Berry con la bailarina mexicana.

Muchos premios Copiado!

Mira quién baila será presentado por Edgar Silva y Natalia Carvajal, mientras que Natalia Rodríguez estará encargada de redes sociales y entrevistas detrás del escenario.

Además, se definió que los encargados de juzgar cada baile serán el actor y productor Mauricio Astorga; la bailarina, cantante y actriz salvadoreña Isabel Guzmán; el español Isaac Rovira, entrenador y formador oficial de la World Dance Sport Federation (WDSF), y el español Toni Costa, bailarín, coreógrafo, actor y presentador de televisión.

El experto en toros Marvin Hidalgo tendrá que mover las caderas junto a Tatiana Sánchez.

El programa de baile se transmitirá en vivo todos los domingos y cada eliminado tendrá la oportunidad de apoyar una fundación o institución de bien social con 3 mil dólares. También habrá un gran premio para el primero, segundo y tercer lugar en la gala 12, que será la gran final, el domingo 1º de diciembre.