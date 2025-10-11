Bailarina Yessenia Reyes vivió bochornoso momento en restaurante y culpó a su novio y su perrita

Los bailarines Yessenia Reyes y César Abarca confirmaron su relación amorosa hace casi dos meses; a pesar de que se les vinculaba sentimentalmente desde hace mucho tiempo. Fotografía: Instagram Yessenia Reyes. (Instagram/Instagram)

La bailarina de Mira quién baila, Yessenia Reyes, culpó a su novio, el también bailarín César Abarca, y a su perrita Chasé, por el bochornoso momento que vivió este viernes en un restaurante.

Yess calificó la situación como un “ridículo”, contó que terminó debajo de la mesa y hasta mostró el tremendo golpe en el tobillo que se llevó.

Yessenia Reyes y César Abarca también hacen pareja en la pista de baile de distintas competiciones donde han participado. Fotografía: Instagram Yessenia Reyes.

Todo fue culpa de Chasé

La pareja, que recientemente confirmó su relación sentimental, salió a cenar tranquila, pero todo se salió de control cuando la perrita se tiró de la mesa y cayó al suelo, provocando una reacción inesperada de César.

“Acabo de hacer el ridículo en un restaurante por culpa de César y de Chasé”, contó Yess en una historia de Instagram.

César explicó que Chasé se cayó y se golpeó, y que él se asustó al verla mover la cabeza de un lado a otro.

Yessenia Reyes narra vergüenza que pasó en restaurante

“Caí debajo de la mesa”

La bailarina aseguró que su novio no reaccionó como debía y que eso la hizo entrar en pánico.

“En lugar de reaccionar como una persona normal, gritó ‘¡Chasé, Chasé!’. Entonces yo, al otro lado de la mesa, dije: ‘¿qué pasó?’. Solo me volví demasiado loca, me caí debajo de la mesa del restaurante, enfrente de todos y ahora tengo el pie lastimado”, relató entre risas.

César dijo que solo vio a Yessenia “hecha un caracol” en el suelo y que por poco le cae encima a la perrita, que por dicha no sufrió nada.

Así quedó Yessenia Reyes tras lo que le pasó en restaurante

El golpe fue real

Ya en casa, Yess mostró el moretón y la hinchazón en el pie.

“Vean el papayazo que me di. De verdad que sí me golpeé feísimo. Uno da la vida por los hijos (sus perritos) y ni se da cuenta. Sí me duele un montón”, comentó.

Luego bromeó diciendo que ya no podría bailar el domingo en el programa de canal 7.

En Mira quién baila, Yess participa junto al exjugador Randall “Chiqui” Brenes, quien sigue firme en la competencia contra todo pronóstico.