“No muestro esta foto para presumir porque ni siquiera me creo bueno y surfeo con maes que sí lo son. Entonces estoy bien ubicado. Muy pocas fotos me han tomado y esa está bonita. Detrás de esa foto hay 33 años de sacrificios invisibles, colerones, como 100 puntadas de costura sobre mi cuerpo, costillas quebradas, cicatrices por todo lado, la pérdida de mi oído derecho, pensar que iba a morir ahogado, sustos, riesgos, tablas partidas, adrenalina, ¿y la recompensa? Satisfacción personal, paz, buenos amigos y un reto por lo que me queda de vida”, afirmó.