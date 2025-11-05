La modelo brasileña Bárbara Jankavski Márquez, reconocida internacionalmente como la “Barbie humana”, fue encontrada sin vida en la casa de un hombre que la había contratado como acompañante.

Testimonio del testigo

Según medios internacionales, el hombre, de 51 años, declaró que habían consumido sustancias ilícitas y que Bárbara tosió antes de quedarse dormida mientras veían televisión.

Afirmó que intentó reanimarla mediante maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP), pero no tuvo éxito.

Bárbara Jankavski, la “Barbie humana”, fue hallada sin vida en misteriosas circunstancias. (Bárbara Jankavski/Instagram)

Detalles de la escena y causa de muerte

La policía encontró el cuerpo de la modelo de 31 años en ropa interior y con lesiones en el ojo y la espalda, las cuales, según una amiga del testigo, habrían ocurrido horas antes.

Aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial, se presume que podría tratarse de una muerte súbita sin causa aparente.

Fama por su transformación física

Jankavski se hizo conocida por su impresionante parecido con la muñeca Barbie, lo cual la llevó a realizarse 27 cirugías estéticas a las que se sometió para parecerse aún más.