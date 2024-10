Bayron Ávila: el bailarín de Mira quién baila buscará mantener “viva” a Vannesa González

Bayron Ávila se inició en el baile hace 18 años y, actualmente, muestra su talento en la danza sobre la pista de Mira quién baila, al lado de la cantante Vanessa González.

Bayron Ávila no lo piensa dos veces para responder que inspirar y cambiar vidas son las dos cosas que más disfruta hacer como bailarín profesional.

El vecino de Aserrí ha dedicado 18 de sus 28 años a la danza y, actualmente, su nombre se escucha mucho en el reality de baile de canal 7, Mira quién baila.

Ávila hace pareja con la cantante Vanessa González en la competencia de baile de Teletica y, si bien ha estado en otros proyectos de la televisora como Tu cara me suena (TCMS) o Dancing with the Stars (DWTS), hasta ahora logró ser estelar y no un “extra” en una producción del canal del trencito.

La Teja quiso conocer más del apasionado bailarín, quien junto a González están este domingo en zona de eliminación, y él nos compartió parte de su historia.

¿Qué o quién lo influenció en la danza?

A los 10 años pasé una situación muy complicada en el aspecto familiar y personal, y la danza llegó a mí para transformarme, pero la inspiración la tuve desde pequeño cuando había un grupo de baile que se llamaba Axe Bahía. Me encantaba demasiado, me creía parte del grupo y me ponía a bailar la música de ellos.

Bayron Ávila baila desde que era un niño. (Cortesía)

¿Qué es lo que más le gusta de ese mundo?

Que puedo cambiar vidas y ser inspiración de las personas. Ahora que trabajo en una competencia internacional me ha ayudado a conectar con las personas y que la gente vea que pueden lograr muchas cosas a través de la danza. He sido inspiración en muchos países para niños y jóvenes para que pueden llegar a ser jueces, a estar en programas de tele, bailar con cantantes y demás. Eso es lo que más me gusta.

¿En cuál competencia internacional trabaja?

Desde los 15 años empecé en las competencias y estuve en todas las que vinieron a Costa Rica, y siempre quedaba en los primeros lugares y con la mayor puntuación. Por ahí del 2018 fui seleccionado como el mejor bailarín de jazz del país, y fui a representar a Costa Rica a los Dance Awards, en Orlando, Florida, y quedé entre los 20 mejores del mundo en jazz. Después de eso fui a competir a Panamá, que se realizaba el All Dance International, y gané el primer lugar en mi solo de jazz y contemporáneo, y ahí vieron el potencial que tenía y me invitaron a ser parte de la competencia como juez y tallerista. He ido a más de 20 países con la competencia, pero siendo esa misma imagen de inspiración a las personas de que se puede cumplir los sueños.

¿Cómo llega a Mira quién baila?

He sido bailarín extra en DWTS y en TCMS, pero nunca principal. En marzo me dijeron que iban a hacer una audición y que mi nombre estaba en la lista para este proyecto. Hice la audición privada como con 12 bailarines y solo entramos tres. Estaba de viaje en Cancún cuando me llamaron para decirme que era parte del proyecto. Me emocionó demasiado porque lo había esperado muchísimo. Era un sueño, porque yo quería estar como principal y poder estar en la pantalla como todos, pues siento que me he vendido mucho internacionalmente, pero en mi país no tenía esa ventana y ahora que la tengo la estoy aprovechando muchísimo.

Cariñoso: Aventurero: Único: Bayron tiene un perrito que se llama Rocky y al que chinea mucho. Andar en cuadraciclo es una de las cosas que más disfruta hacer. De su familia, Bayron es el único que se dedica al baile.

¿Qué opina de Vanessa González, su compañera en la pista?

Para mí es una persona increíble porque siempre dije, y en eso coincidimos los dos, que quería que me pusieran a la persona indicada para competir. Con ella he tenido una conexión increíble, nos entendemos mucho y tenemos un camino claro.

Bayron Ávila fue campeón en el 2015 de la competencia All Dance International, de la que actualmente es juez internacional. (Cortesía)

¿Cuál sería una virtud y un defecto de Vanessa?

Ella está muy clara con el objetivo de la fundación por la que estamos compitiendo (Amy Alas Abiertas, que previene el suicidio), pero sí siento que es demasiado perfeccionista y como quiere todo perfecto, en ocasiones se bloquea.

Y usted, ¿cómo es?

Soy demasiado extrovertido. Me encanta bailar, escuchar música, todos los días me levanto y prendo la radio a todo volumen. Amo el gimnasio, compartir con mi familia, ir al cine, ser escandaloso con las personas con las que tengo confianza. Me encantan los animales, tener una vida fit, ir a la playa, broncearme, escuchar las olas del mar, viajar, conocer gente nueva, ser inspiración…

Bayron Ávila tiene varios trofeos y medallas de torneos de danza que ha ganado tanto en Costa Rica como internacionalmente. (Cortesía)

¿Vive del baile?

Vivo de la danza desde los 13 años. Ha sido difícil porque hay que empezar a crear tu nombre y demostrarle a la gente de que esto es una profesión, pero no me quejo. Trabajé en una línea de cruceros muy famosa y ahí compartí con gente que ha trabajado en el Circo del Sol o que han sido bailarines de Beyoncé. Ha sido difícil, pero si se tiene el objetivo claro, sí se logra.