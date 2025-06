Bebé de año y medio muere al ser dejado en el carro mientras su papá bebía licor y se cortaba el pelo

El bebito quedó en el carro. Foto: People en español. (people en españ/people en español)

Una tragedia que ha conmocionado a Florida y al mundo entero. Un niño de apenas 18 meses murió tras pasar horas encerrado en una camioneta caliente mientras su padre bebía licor en un bar y se hacía un corte de cabello.

El papá del bebé fue detenido. Foto: People en español. (people en españ/people en español)

Según People en Español, los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio en Ormond Beach, en plena ola de calor.

Scott Gardner, de 33 años, llegó cerca del mediodía a un centro comercial donde había una barbería y el bar ‘Hanky Panky’s Lounge’. Dejó al pequeño Sebastián en el asiento trasero de su vehículo, con las ventanas abiertas y solo con un ventilador a batería que no fue suficiente para enfrentar el sofocante clima.

Gardner se cortó el pelo y luego se fue al bar, donde permaneció más de dos horas bebiendo. Incluso, salió un momento tras un pequeño accidente en el parqueo, pero ni siquiera revisó al niño.

Después de que el pequeño murió se fue al bar. Foto: People en español. (people en españ/people en español)

Fue hasta las 2:40 p.m. que regresó al vehículo y, al ver que su hijo no respiraba, llamó al 911 gritando: “Mi hijo no respira. Año y medio. ¡Oh, Dios mío, Sebastian!”

Pero ya era demasiado tarde. El pequeño había fallecido hacía más de una hora. Su temperatura corporal superaba los 107 grados Fahrenheit (más de 41°C) y, según el oficial Mike Chitwood, el cuerpo ya presentaba rigidez cadavérica.

LEA MÁS: Lleva 8 años sin usar jabón: la polémica teoría de un médico sobre la higiene

“Este padre es una basura humana”, dijo el oficial que atendió el caso, con evidente dolor.

LEA MÁS: Famosa influencer murió tras liposucción

Lo más indignante vino después: tras alertar al 911 y confirmar la muerte del niño, Gardner volvió al bar con su madre y se quedó allí casi hasta la medianoche, como si nada hubiera pasado.

LEA MÁS: Latinos emigraron a Estados Unidos con visa hace cinco años y ahora recibieron la peor noticia

Las autoridades lo arrestaron el 19 de junio y ahora enfrenta cargos por homicidio agravado infantil y negligencia con daño grave.

“Esto no fue un descuido. Fue una acción intencional”, sentenció Chitwood.