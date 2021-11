Belinda quiere chinear: “Muero de ganas por ser mamá”

Belinda y Christian Nodal hablaron de algunos detalles de su boda en exclusiva para la revista Quién. Twitter

A pesar de que existen diversas dudas entre algunos seguidores de Belinda y Christian Nodal, la pareja decidió hablar sobre sus planes y el inicio de su relación en una reciente entrevista que tuvieron con la revista Quién.

“Muero de ganas por ser mamá. Es un deseo que tenemos los dos y ya hablamos del tema. Creo que cuando llegue esa etapa será muy bonita, sinceramente ahorita es más importante que nos casemos y que todo pase en su debido momento”, reveló la también actriz, quien además confesó que quiere tres hijos, mientras que Christian dijo que desea cuatro.

También expresaron que aún no han planeado muy bien la ceremonia religiosa, pues Christian tiene una gira de varios conciertos y Belinda le brindó todo su apoyo y su ayuda para que todo le salga bien. Una vez que ambos se encuentren desocupados y con más tiempo empezarán con todos los preparativos.

Nodal aprovechó para comentar algunos de los aspectos que están tratando sobre la boda, algo que quieren planear con cuidado. “Quiero que Beli tenga la boda de sus sueños y que sea tal cual la imaginó desde que era niña”, afirmó el cantante de “Nace un borracho”.

Ante la cuestión sobre sus vestidos, la famosa dio a conocer que tiene en mente usar tres modelos diferentes.

“Sería muy feliz de colaborar con Jacquemus porque es familiar mío. En general deseo que nuestra boda sea algo muy especial y algo que recordemos para siempre”.

La pareja anunció su noviazgo en el 2020 y dicen estar tan enamorados que ya están planeando boda. Twitter

Nodal dio el primer paso

En agosto de 2020 Belinda y Nodal hicieron oficial su noviazgo, luego de conocerse durante el reality show “La Voz México”, de TV Azteca, cuando ambos cantantes participaron como coaches.

El intérprete de “Botella tras botella” mencionó que cuando Belinda le empezó a gustar se ponía muy nervioso y no podía tener conversaciones tan largas con ella, fue hasta que les tocó cantar una canción juntos para el programa y tuvieron un acercamiento en los ensayos que Nodal decidió dar el primer paso para invitar a la cantante a salir y en su primera cita se besaron.

La actriz mencionó que lo que más le gustó de Christian es su seguridad y sus tatuajes, ya que él ha defendido su postura hasta para tatuarse la cara.

La pareja ha sido criticada en diferentes ocasiones porque el cantante regional mexicano apenas tiene 22 años y ella es siete años mayor.

“No me gusta leer los comentarios de la gente, lo que digan de nosotros me tiene sin cuidado porque son personas externas. Mientras yo sea una buena persona con él y mis sentimientos sean reales no me importa lo que digan”, declaró la cantante de “Luz sin gravedad”.