Biblia misteriosa le da un susto a Toni Costa en hotel de Guanacaste

Toni Costa, Juez de Mira quién baila, se llevó tremendo susto al amanecer. (Instagram)

Toni Costa continúa disfrutando de sus vacaciones junto a su hija Alaïa en Liberia, Guanacaste, y este jueves se llevó un susto con una biblia que sin duda alguna, será algo que no olvidará de estos días en Costa Rica.

El bailarín español estaba que no salía de su asombro al ver lo que le pasó al despertar, y tuvo que compartirlo con sus seguidores de las redes sociales.

El juez de Mira quién baila (MQB) contó que al despertar encontró en la mesa de noche que hay a un lado de la cama del hotel una biblia abierta que él ni su hija había tocado.

La biblia del nuevo testamento estaba dentro del cajón de la mesa, pero aseguró que nadie la sacó; sin embargo, al abrir sus ojos estaba a su lado y abierta.

Toni Costa mostró la biblia que le apareció en la mesa del hotel. (redes/Instagram)

“Estoy con el corazón a mil. Ese libro es el nuevo testamento, estaba aquí en el hotel, en el cajón de la mesita del medio de las camas. Me acabo de despertar y estaba así abierta encima de la mesita. Se los juro que yo no he tocado nada, Alaïa menos porque ella duerme y no se ha despertado. ¿Quién la puso ahí? ¿Por qué está ahí así si ni Alaïa ni yo la hemos sacado del cajón?“, contó todo sorprendido.

Toni estaba todo asustado y dijo no entender nada, a pesar de ser muy creyente en Dios.

Toni Costa estaba que no salía del asombro al ver lo que pasó

En términos paranormales, algunos expertos lo llamarían aparición espontánea de objeto o incluso un fenómeno tipo poltergeist suave, donde un objeto parece moverse o manifestarse sin causa aparente. Otros, más espirituales, dirían que fue una manifestación divina.

Lo cierto, es que el español jamás olvidará este momento y será una de las anécdotas que más contará de su gran viaje por el país, pues su buen susto se llevó al despertar.