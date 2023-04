Bismarck Méndez casi se mata en bicicleta por andar de despistado

Así quedó Bismarck Méndez luego de su accidente

El ahora presentador de Force Masters, Bismarck Méndez, anda como un Cristo; es decir, todo raspado como decimos popularmente los ticos.

El Patacón sufrió un pequeño accidente de tránsito mientras andaba en bicicleta y todo por andar viendo literalmente para el ciprés en Cascajal de Coronado.

Bismarck Méndez le agarró el gusto a andar en bicicleta desde antes de pandemia. Instagram

La figura de Teletica nos contó que el sábado anterior decidió salir a andar en bici un rato por una zona que ya anteriormente había andado con su amigo Yiyo Alfaro.

Como el presentador de ¡Qué buena tarde! anda de vacaciones, el musculoso decidió irse solo para no perder el ritmo, pues ambos siempre acostumbran a cletear los fines de semana.

Bismarck Méndez es el presentador de Force Masters. (Mayela Lopez)

“Di como 20 vueltas, nada más”, fue lo primero que dijo cuando le preguntamos qué le pasó.

“A mí me encanta ir ahí, siempre voy con Yiyo, pero como Yiyo está de paseo me fui solo y vengo oyendo los pajaritos, viendo la naturaleza, y no vi un hueco y venía bajando rápido, di como 20 vueltas y quedé todo raspado, pero gracias a Dios no pasó nada”, contó.

Así anda la mano el presentador. Cortesía

Del bombazo contra el pavimento se raspó las manos, el hombro y brazo izquierdo y por suerte, andaba casco porque al salir rodando se golpeó la cabeza.

Bis mencionó que por seguridad fue a la Cruz Roja de Coronado a que lo valoraran y que como solo fueron golpes, lo curaron y lo mandaron a que lo chineara su esposa.

El deportista dice que ya está acostumbrado a este tipo de accidentes y que lo que más le duele es el orgullo al ver como quedó por andar de despistado.

A pesar de las heridas, él igual ha estado asistiendo a presentar a De boca en boca y a dar clases a su gimnasio, solo que anda tapadito para que no se noten tanto las heridas.