Bismarck Méndez expuso algo que está pasando en San José y la gente no se quedó callada

Bismarck Méndez expuso un tema en redes que generó muchas opiniones. Fotografía: Melissa Fernández. (Melissa Fernández)

Tremenda discusión la que armó Bismarck Méndez este jueves en redes, luego de exponer una situación que está pasando en un sector de San José y que, a su criterio, hace ver la zona como una de las principales ciudades de Estados Unidos.

En Instagram, el presentador de canal 7 compartió este jueves un video mientras pasaba en su carro por el sector de Nunciatura, en Pavas, y como la zona se está colmando de torres de apartamentos de gran altura, la comparó con la ciudad de Nueva York.

“Llegando al nuevo Nueva York de Costa Rica”, escribió Méndez en el video que compartió en su “feed” de Instagram.

En el comentario que hizo a la publicación, Bismarck afirmó: “Y faltan unos seis edificios más. Y el agua. ¿Y cómo lo ven?”, mencionó, evidenciando el sarcasmo que inspiró la publicación.

Este fue el video que compartió Bismarck Méndez

La gente no lo pensó dos veces para dar su opinión sobre lo expuesto por Bis, a quien hasta le insinuaron ser un rajón por una mala interpretación que hizo una seguidora de su posteo.

“¡Qué lindo, hermoso! ¿Cuántos tendrán estudios y permisos sin chanchullo de por medio? Además, ¿quiénes se irán a quedar sin agua con esto?”, “Se ve que el modernismo llegó a la capital. Mientras sean construcciones serias, antisísmicas y todo. Excelente siempre y cuando aplique también el tema verde”, “Así estamos en San Antonio de Belén. Ya casi construyen encima de nuestras casas y como vos decís, ¿y el agua?”, “No me gustaría vivir así, soy más de casa independiente. Son muy lindos y el que puede que lo haga, pero torres tan altas no me gustan”, son parte de los variados comentarios que recibió Bismarck por la publicación.

Pero hubo uno en particular al que el Patacón no le quedó de otra que responder, por las cosas que le dijeron.

“La Costa Rica de apariencia. ¿Por qué no va a San José y hace unas buenas tomas ahí para que vean la realidad. Falta de humildad la suya y la doble moral. ¿A quién quiere impresionar?”, afirmó una seguidora del galán de De boca en boca.

Alguna gente salió a defender a Bismarck diciendo que la seguidora no entendió el comentario, algo a lo que el limonense reaccionó con un “exactamente”.

Bismarck Méndez hizo esta publicación en redes que generó muchas opiniones. Fotografía: Captura Instagram Bismark Méndez. (Instagram/Instagram)

¿Qué opina usted de este tema que puso Bismarck en el tapete?

