Bismarck Méndez se hizo un enredo en vivo que hasta sus compañeros de De boca en boca se burlaron: ¿qué dijo?

Bismarck Méndez, Montserrat Del Castillo, Mauricio Hoffmann y María Fernanda León son los presentadores de De boca en boca. (redes/Facebook)

El presentador Bismarck Méndez se convirtió en el centro de las bromas, hasta de sus compañeros de De boca en boca, luego del enredo que se le hizo al presentar una noticia en vivo.

El famoso “Patacón” estaba introduciendo una información relacionada con JP Olivato, participante de Mira quién baila, y su expareja, Elizabeth Vásquez, pero a la hora de explicar la situación terminó haciendo una mezcla de palabras que dejó a más de uno tratando de entenderlo.

“Vamos a hablar de JP y su expareja Eli Vásquez, resulta ser que ya no son este más pareja”, dijo Bismarck al aire.

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Bismarck Méndez se hizo un colocho al presentar una nota

La frase no pasó inadvertida y, apenas tuvieron oportunidad de comentar lo sucedido fuera de cámaras, Mauricio Hoffmann aprovechó para poner a su compañero en aprietos con una pregunta que terminó de echarle más leña al asunto.

“Entonces, Bis, no me quedó claro, ¿lo de la expareja es porque ya no son pareja y entonces ya son expareja o son no pareja?”, le consultó en son de broma.

La ocurrencia provocó las carcajadas de Montserrat del Castillo, quien no podía disimular la risa y se burlaba del enredo que había hecho su compañero.

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Al parecer, la explicación de Bismarck necesitaba una explicación adicional, pues ni sus propios compañeros lograron descifrar a la primera qué quiso decir con aquella presentación.

El momento terminó convirtiéndose en una anécdota divertida para el equipo del programa, que no dejó pasar la oportunidad de subir a sus redes el momento del enredo para que sus seguidores, como dicen, también hicieran leña del árbol caído.