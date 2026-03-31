Bismarck Méndez se pone nostálgico en Semana Santa y recuerda su participación en procesiones

El presentador Bismarck Méndez, conocido cariñosamente como Patacón, se puso nostálgico al iniciar la Semana Santa y compartió una reflexión que tocó fibras entre sus seguidores.

Bismarck Méndez, presentador de De boca en boca, se puso algo reflexivo en Semana Santa. (redes/Facebook)

El presentador recordó con cariño los años en que formaba parte de las tradicionales procesiones de San José, una experiencia que asegura vivía con mucha entrega y emoción.

“Vieran cómo disfruté haciendo las procesiones de Semana Santa. Realmente sentía una conexión muy especial con cada uno de los personajes que tenía que interpretar y, sobre todo, con la gente”, comentó.

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Bismarck Méndez mostró algunos recuerdos sus en Semana Santa. (redes/Facebook)

Aunque ya no participa en estas actividades religiosas, Méndez guarda un profundo respeto por esta época, que considera una de las más bonitas del año. Incluso, aseguró que antes notaba más fervor en las personas, quienes se involucraban más en estas manifestaciones de fe.

Este año, el también animador decidió vivir la Semana Mayor de una forma distinta, aprovechando los días libres para irse de crucero junto a un grupo de amigos.

Bismarck Méndez solía salir en las procesiones de San José. (redes/Facebook)

Aun así, no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje a sus seguidores: “Espero que la pasen muy bien, en familia, tranquilos, porque realmente lo que está pasando en el mundo nos tiene que hacer reflexionar hacia dónde vamos”.

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Con nostalgia, pero también con buena vibra, Patacón dejó claro que, sin importar cómo se celebre, lo importante es el espacio para la reflexión en estos días santos.