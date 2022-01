Bloguera Eli León denuncia que la drogaron en un bar de Tamarindo

La joven influencer decidió compartir su testimonio para alertar a otras mujeres. Instagram

La joven modelo Eli León, quien se dedica a crear contenido para YouTube e Instagram, denunció en sus redes sociales haber sido drogada en un bar de Tamarindo, Guanacaste, con la clara intención de violarla.

La influencer hizo un video en su cuenta de Instagram contando lo que le pasó para advertirles a otras mujeres que se cuiden y que desconfíen cada vez que les den un trago en algún bar o fiesta.

Ella explicó que estuvo en un bar y luego de socializar con gente del lugar y aceptarles una bebida intentaron abusar de ella a la fuerza.

De hecho, explicó que durante el forcejeó se quebró un diente, le quedaron las rodillas raspadas y la nariz dañada.

“Eduquen bien a sus hijos para que nunca le hagan esto a una mujer, porque no se vale. Las mujeres no somos un objeto que pueden mirar, ver lo guapa que está, imaginarse sexualmente. No, las mujeres no estamos para complacerlos y hacer que ustedes disfruten, las mujeres somos seres humanos como ustedes. Antes de hacer algo pregunten si te gustaría que te lo hicieran primero, que te obliguen, que te metan una pastilla en un trago y te droguen y tengas que pasar cosas horribles”, dijo.

Eli, quien estudia Sicología, dice que espera recuperar su sonrisa pronto y que esto que pasó no desea que lo pase ninguna otra mujer.

