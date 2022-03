Boris Sosa a René Barboza: “Tiene que saber que hay gente a la que no le gusta su trabajo”

Boris Sosa dijo que era una broma, aunque René debería de estar acostumbrado a las críticas. (Cortesía Teletica Formatos)

El pantallazo que mostró en Twitter el locutor de 959 Boris Sosa en el que decía que René Barboza es un cantante malo puso como un miura al también periodista, quien le respondió y incluso lo retó a enseñarle cualquier título que tenga como músico o profesor.

La Teja contactó a ambos y mientras René se defendió diciendo que Sosa se dedica a ganar seguidores a punta de pachucadas y asquerosidades, Boris, por su parte, dijo que fue una broma, pero que René debería de estar acostumbrado a que haya gente no le guste su trabajo y a otra que sí.

“¡Mae obvio que es una broma! Es un compa y creo que el público de René son señoras. El tipo de música que interpreta no es la que nos gusta a mi compa y a mí. Él puede estar chiva. Pero como artista tiene que saber que hay gente que no le gusta su trabajo.

“Yo creo que no me metí con él. Tengo una opinión de su producto como artista. A mi me pareció vacilón que a un compa, la suegra le pida a René Barboza. La opinión de René es que soy un corriente y vulgar. Le respeto profundamente esa opinión. Es más, estoy de acuerdo con él”, comentó el locutor de radio 959.

Sosa incluso le mandó una disculpa, muy a su estilo, en la que se nota un poco de sarcasmo.

Boris Sosa toreó a René Barboza en redes sociales. Twitter.

“Aprovecho el espacio que me brinda la Teja para pedirle una disculpa pública y notoria y sin presiones de terceros a don René Barboza. Una disculpa desde la intimidad de mi corazón. No quise herirlo ni hacerlo sentir mal. Espero que René con la humildad y bondad que le caracteriza, sepa aceptar mi perdón”, señaló.

También le escribió en el Facebook de Barboza, en la misma publicación donde el periodista increpaba a Boris.

“Don René, sirva este comentario para ofrecerle una disculpa. El comentario yo lo compartí. Y lo hice porque mi amigo y yo no somos su público meta y nos reímos de que la suegra sea la que pida el artista que amenice la fiesta. No quise ofenderlo, ni lastimar su honor, ni poner en duda su trayectoria, ni talento ni mucho menos sus calidades humanas. Apelando a su ya reconocida bondad, amor y servicio al prójimo le pido la más sincera disculpa. Buenos Días”, comentó el también arquitecto.

Contexto

Para los que no saben qué inició la bronca entre René y Boris, acá les dejamos el cuento completo.

Resulta que René Barboza sacó las uñas para defenderse de un feo comentario que hizo Boris Sosa en redes sociales.

La molestia del expresentador de Sin Complejos es porque Boris publicó en Twitter un pantallazo de una conversación de WhatsApp que tuvo con un amigo, en la que demeritan a Barboza como cantante.

“Si usted cree que su lunes es malo, vean el de un compa”, escribió Sosa y a continuación venía la captura de pantalla que decía:

-Boris: “Perrito, ¿cómo vas?”.

-Amigo: “Mae, mi suegra me va a hacer pagarle a René Barboza para que cante el cumple de (tachó el nombre)”.

-Boris: Jajaja, ¿no había un cantante más malo disponible?”.

A Barboza le hicieron llegar el pantallazo y reaccionó como un miura.

“Cuando sos un mediocre, sin preparación... la corriente moderna de ‘influencer’, que se dedican a criticar sin sentido. A descalificar, teniendo a su favor el talento de ser un mediocre en todo. Lo reto a que ponga sus estudios y su preparación junto a la mía, para ver quién realmente es el mediocre y rídiculo...”, le tiró Barboza a Boris en Facebook.

En la bronca se metió el cantante Elvis Tico, quien defendió a capa y espada a René.

“A mucha honra, gracias a mi amigo René aprendí a rezar el Rosario todos los días. Es lamentable que quienes no conocen a mi hermano René, se burlen sin mostrar respeto alguno por un hombre que le ha generado más empleo a CR (Costa Rica) que muchos que se creen influencia”, escribió el artista.

Muy enojado

La Teja habló esta mañana con René para saber lo que sintió al ver el comentario y se mostró bastante molesto.

“Estamos en la misma vara, yo tengo una carrerita y nunca he dicho que soy el mejor cantante de Costa Rica ni de ningún lado, no me puedo comparar con Rogelio Cisneros o Eduardo Aguirre, pero hago lo mío, pero es que es esa corriente de andar bajándole el piso a todo mundo, que tienen los ‘influencers’, ellos viven de eso y por eso es que se mete conmigo.

“¿Qué preparación académica, espiritual o de música puede tener un mae como Boris?, que solo estupideces habla... Él tiene que hablar solo de cochinadas para tener audiencia, yo soy licenciado en periodismo, profesor de música y hago lo mío, no me meto con nadie”, tiró René.

Barboza dijo que cree saber quién es el cliente al que se refiere el pantallazo y por eso cancelará esa presentación.

“Ya le voy a decir a la señora que no voy a ir, primero, yo no vivo de eso, es una extrita que me gano, pero es muy feo saber que piensan eso. Yo ayer negocié con la señora y sale esa vara, tiene que ser el yerno de ella”, agregó.

René dice que solo una vez ha tenido contacto con Boris y que no entiende por qué tiene que meterse con él.

“Él no conoce nada mío y yo tampoco de él, su estilo no me gusta como a él no le gusta el mío, yo soy de otro nivel, él usa pachotadas y asquerosidades para tener seguidores y a mí eso no me apasiona, yo prefiero tener pocos (amigos), pero no gente que hablan de un pedo y se mueren de risa, ese tipo de gente no me interesa, que es gente que lo sigue a él”, añadió.