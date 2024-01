Brenda Castro desnudó los sueños que tiene como actriz y habló de su vida y del amor

Brenda Castro, miss Costa Rica 2015, se graduó de actriz de la escuela de Televisa, en México, a mediados de diciembre. (Instagram)

Miss Costa Rica 2015, Brenda Castro, rechazó una oportunidad que le salió el año pasado en la televisión nacional para perseguir en México un sueño que tenía en el olvido.

Así lo reconoció la guapileña en una entrevista que dio a La Teja, en la que desnudó sus anhelos profesionales ahora que es actriz (se graduó a mediados de diciembre), su nueva vida en México y del hombre que la tiene tan enamorada.

¿Cómo fue que se cruzó la actuación en su vida, muy ligada al modelaje y la belleza?

Siempre había querido ser actriz, pero nunca le había dado seguimiento porque me había dado la oportunidad de estar en el modelaje y los concursos de belleza. Nunca le puse el enfoque suficiente, a pesar de que aquí hay escuelas y talleres, pero nunca me inscribí. Soñaba con algo más internacional y se dio la oportunidad de hacer un casting para estudiar en el CEA de Televisa y me admitieron.

Además de irse a vivir por un tiempo a México, ¿qué otras cosas implicó aceptar esa oportunidad?

Muchas, porque ya no soy una niña, sino una mujer bastante responsable y madura, así que tuve que organizarme porque estaba terminando mi licenciatura en Sicología y tuve que congelar la carrera porque esa oportunidad era de ahora o nunca. También me había salido un proyecto como presentadora de televisión en uno de los principales canales del país, era una oportunidad que llevaba años buscándola, pero salió al mismo tiempo de lo de México y decidí tomar la opción internacional.

¿Cómo fue vivir en México?

Me ha gustado, no me he llevado una mala experiencia, todas las personas se han comportado superhumanos conmigo. Me gusta mucho la gastronomía mexicana y la Ciudad de México y ya me siento bastante adaptada allá.

Brenda Castro estudió actuación durante el 2023 en México. (Instagram)

¿Y los temblores?

Sabía que temblaba muy seguido, pero hace poco en menos de 15 días tembló tres veces. En Ciudad de México se siente bastante y empieza a sonar la alarma (sísmica). Me han agarrado temblores sola, cocinando, en pijamas… pero gracias a Dios hasta ahora no pasan del susto.

¿Se va a quedar viviendo ahí?

Mi plan es regresar a México a finales de enero. Allá tengo un plan de reuniones con alguna gente para que me den listas de productores para empezar a hacer audiciones. Ya que me esforcé tanto, porque fue un año muy intenso (el 2023), quiero sacarle provecho y quedarme en el 2024. Hasta el día de hoy ese es mi plan.

¿Cuál es la oportunidad que espera como actriz?

Anhelo muchas cosas y sé que es complicado mas no imposible, porque hay muchas personas allá que estamos luchando por lo mismo. Se vale empezar con papeles pequeños y figurar en producciones pequeñas; pero quiero estar de protagonista en una novela de Televisa. El cine, las series de televisión y el teatro también son objetivos.

Brenda Castro junto a su novio, David. (Instagram)

¿Cómo ha vivido su relación amorosa con todo esto?

David (su novio) y yo tenemos tres años y resto, y siento que es una relación madura y estable y si hay buena comunicación se puede lograr. Él está viviendo en Costa Rica, vamos a ver cómo van las cosas para mí por allá (México) y ya luego tomaremos la decisión de dónde quedarnos.

¿Se quieren casar?

No hemos hablado de matrimonio, pero soy una mujer meramente comprometida con mi relación. No descartamos la posibilidad (del “sí”), aunque no sería en el 2024 porque no es oportuno, ya que quiero definir un poco más el tema profesional mío.