Brenda Castro no se queda callada y responde a crítica de Karina Ramos por hablar del Miss Universo

La miss Costa Rica 2015, Brenda Castro, no se quedó callada y le respondió a Karina Ramos luego de que esta la criticara a ella y a la también exreina de ese certamen, Ivonne Cerdas, por unas afirmaciones que hicieron sobre el Miss Universo en el pódcast de Johanna Villalobos.

En el más reciente episodio del pódcast de la periodista, Castro y Cerdas hablaron de las preferencias que hay en el Miss Universo, el llamado peso de la banda (favoritismo a ciertos países) y hasta de la posibilidad de fraude en la elección de la actual reina, la mexicana Fátima Bosh.

Karina Ramos coronó en el 2015 a Brenda Castro (centro) como Miss Costa Rica. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Las afirmaciones de las guapas no cayeron nada bien a Karina Ramos, quien las criticó duramente en redes y hasta llamó malagradecida a una de ellas (posiblemente a Castro, por la referencia que dio de un triunfo de hace 10 años).

“Hablar de certámenes de belleza siempre va a ser un tema polémico”

Tras el polvorín que se armó, La Teja intentó conocer la posición tanto de Brenda como de Ivonne sobre lo que les dijo Ramos, y quien ya rompió el silencio fue la guapileña, quien en el 2015 sucedió a Ramos en el certamen que para entonces organizaba Teletica.

Brenda dijo a este medio que hablar de concursos de belleza siempre trae polémicas y defendió su posición en que están hablando del formato actual del concurso y no del que existía hace años, cuando ella se coronó.

“Hablar de certámenes de belleza siempre va a ser un tema polémico no solo para la audiencia y la plataforma como tal, sino incluso entre exreinas de belleza, entre candidatas y participantes, porque todas vivimos experiencias distintas, momentos distintos, posibilidades distintas y, al final de cuentas, todas tenemos una percepción distinta de lo que se vivió en su momento”, dijo la limonense.

Brenda Castro representó a Costa Rica en el Miss Universo en el 2015. Fotografía: Archivo LT.

Brenda defendió su verdad

Brenda defendió la verdad que cada una puede tener sobre el concurso según la realidad que experimentaron y reconoció que le hubiera gustado tener más tiempo en el pódcast para desarrollar más las ideas de lo que expresó.

“Es válido que cada quien tenga su propia verdad, su propia manera de ver las cosas. Este pódcast fue un espacio bastante honesto donde tanto Ivonne como yo nos sinceramos, de repente faltó tiempo para poder desarrollarnos más en cuanto a las ideas.

“El pódcast fue un espacio no muy políticamente correcto que creo que es algo bastante interesante porque nosotras las reinas de belleza pues sí, por mucho tiempo hemos tenido que hablar desde una postura muy correcta para quedar bien con la mayoría”, recalcó.

“Miss Universo ya no es lo mismo”

Brenda dijo que su proceso en el certamen terminó hace 10 años y aunque valora la experiencia y reconoce el impacto que tuvo en ella y su carrera, ahora piensa distinto sobre la plataforma.

“Aunque sigo valorando esa experiencia como tal y me enorgullece haber sido aparte de las mujeres que representaron Costa Rica ante un Miss Universo y me siento orgullosa de eso, ya pasó suficiente tiempo y ahora tengo una perspectiva diferente de las cosas: más madurez, y también la plataforma como tal de este concurso internacional ha ido variando y cambiando de directivos y ya no es lo mismo”, adujo.

Explicó que en el pódcast se centraron a hablar sobre el concurso actual y no el de los tiempos en que ella participó.

“Efectivamente cada una dio su parecer y esto va a generar polémica sí o sí. Yo me considero una exreina cero polémica, creo que muchos saben eso de mí, pero también me considero una persona totalmente honesta y si tengo que decir lo que pienso lo voy a decir y eso no me convierte en una malagradecida.

Lo que dijeron las exmisses que enojó a Karina Ramos

“No sé a cuál de las dos ella (Karina) se refería (como malagradecida), si a Ivonne o a mí, pero no importa, tiene su manera de ver las cosas y también es respetable, a como uno esperaría que se respete la posición que uno tiene para dar cuando se le pregunta cualquier tema en relación a los concurso de belleza. Yo me siento muy feliz y orgullosa de haber sido Miss Costa Rica. Es un título que todavía representa mucho para mí y representará”, enfatizó.

Brenda aclaró que todavía sigue los concursos de belleza, “pero siento que sí se ha distorsionado mucho el Miss Universo”, recalcó.