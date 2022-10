Brenda Muñoz destaca en el Miss Grand International y recibe sorpresota de su novio

Brenda Muñoz ya inició oficialmente la competencia para ganar la corona de Miss Grand International. Instagram

La modelo costarricense Brenda Muñoz está llamando bastante la atención en el concurso Miss Grand International, tanto que figura como una de las 16 candidatas que pasarán a la segunda ronda.

Según algunas páginas de belleza que siguen este certamen, que se desarrolla en Indonesia, la tica destacó mucho en la presentación oficial de hace dos días.

Brenda publicó este lunes en su cuenta de Instagram que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y por los que se ha esforzado mucho.

“Sé que me he esforzado muchísimo para lograr estar aquí, desvelos, entrenamientos, comer un plan de alimentación, prepararme yo misma, buscar un lugar donde poder ensayar, años de preparación en otros certámenes e intentarlo muchísimas veces y fracasar, sin duda errar es de humanos y lo mejor es madurar y valorar el tiempo que se esfuma y no nos damos cuenta, superarme, tratar de vencer mis debilidades”.

El novio de la modelo le hizo llegar este sorpresivo arreglo para motivarla más. Instagram

“Quiero que sepan que nunca se es totalmente perfecto pero lo realmente importante es mejorar e intentarlo. Acepto este momento como un regalo de la vida, de Dios y del Universo por todos mis sacrificios, todo mi empeño y también agradecer todo su cariño en este momento porque me siento verdaderamente acompañada. Sentirse apoyado es muy importante”, escribió.

La representante nacional además recibió una linda sorpresa por parte de su novio Danny Gómez, quien le hizo llegar hasta su habitación un espectacular arreglo de rosas para que se sienta más motivada para la gran final.

¡Todos a votar por ella! Brenda Muñoz participa en el Miss Grand International

La final de este concurso se realizará el 25 de octubre y pueden votar por ella dándole “me gusta” a su foto en el Facebook e Instagram del concurso.