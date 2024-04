Brenda Muñoz habló de la incertidumbre tan grave que vivió en el parto de su bebita

Brenda Muñoz compartió con sus seguidores que está muy feliz con la llegada de su bebita.

La modelo Brenda Muñoz abrió su corazón para hablar sobre el parto, un tema que le provoca miedo y angustia a muchas mamitas primerizas, como en el caso de la pelinegra, quien el pasado domingo 7 de abril se convirtió en mamá.

Por medio de su cuenta de Instagram ella compartió varias fotografías íntimas de todo el proceso que vivió en el hospital.

“Antes y durante la cirugía. Creo que en estas fotos puede notarse la incertidumbre más grande que he sentido en toda mi vida, no sabía qué iba a sentir, ni qué iba a pasar durante, si iba a poder ver o no el momento exacto donde nacía nuestra bebé”, escribió al pie de las fotos.

La guapa modelo dijo que al momento de tener a su bebita (Galilea) trató de mantener la calma y al final decidió que los médicos se la pusieran a un lado.

Brenda Muñoz abrió su corazón para hablar del parto. (captura)

Brenda Muñoz se convirtió en mamita el pasado 7 de abril. (captura)

“Escucharla llorar solo bastó para que mis lágrimas empezaran a brotar sin consuelo. Solo puedo darle las gracias a Dios porque mi bebé nació tan hermosa y tan sana que solo puedo pensar en lo bueno que ha sido todo este tiempo”, concluyó.