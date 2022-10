Britney Spears a su padre: “Rezo para que te quemes en el infierno”

Britney Spears no perdona los supuestos malos tratos que vivió a manos de Jamie Parnell Spears durante los años en que él fue su tutor, tanto en su infancia como en su adultez.

A unas horas de que Britney borró una publicación que hizo en Instagram, en la que recordó cómo su madre la golpeó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan, ahora lanzó un extenso mensaje contra su papá, quien fue su tutor por 13 años.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de Toxic señaló a su papá por haberla tratado como a un “perro” y a toda su familia de haber arruinado su vida. Comenzó sus acusaciones con el mensaje:

“Me pregunto ¿cuál es el secreto? ¿Qué están escondiendo? ¡Vamos, padre sabio quieres sentarme durante cuatro meses, exponer mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchaba como un maldito perro! Intimidándome con sus preguntas”, escribió.

Britney continuó sus declaraciones a través de cinco publicaciones, en las que la cantante acusó a su padre de llamarla “gorda”, de estar siempre ebrio, de constantemente decirle que no se veía bien y ser el culpable de que hoy no se sienta cómoda con su cuerpo.

¡Libre al fin! Tutela de Britney Spears llega a su fin tras decisión de jueza

“Lo diré hasta el día que me muera... ¡¡¡mi familia arruinó mi vida!!! Ellos me trataron como a un put* perro. Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo MÁS FEO, el MIEDO de estar asustada por lo que él haría ¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!”, explotó.

En una publicación a parte, la intérprete de Gimme More terminó su mensaje contra su papá diciendo que espera que se queme en el infierno y que pueda sentir el mínimo de dolor que sintió ella.

“¡Todas las mañanas me despierto y cada noche antes de irme a dormir le rezo a Dios que recibas solo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses! ¡Rezo para que te quemes en el infierno, lo siento hijo de put*!”, aseguró la artista.