Britney Spears abre su corazón y revela cómo maneja su divorcio

Sam Asghari le puso fin a su matrimonio con la cantante Britney Spears.

Hace unos días seguidores y fanáticos de Britney Spears quedaron impactados después de que saliera a la luz que la cantante se divorcia de su pareja, el modelo Sam Asghari.

La intérprete de “Toxic”, publicó un video de baile como lo hace constantemente y escribió un mensaje: “Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos… seis años es mucho tiempo para estar con alguien así que estoy un poco sorprendida, pero no estoy para explicar el porqué ya que no es asunto de nadie, pero no podía soportar más el dolor, honestamente”.

La macha contó que después de todo lo que está viviendo ha recibido muchos mensajes que le derriten el corazón.

“He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso. Me encantaría poder mostrar mis emociones y lágrimas, sobre todo cómo me siento, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades”, escribió.

“Se supone que debes ser amado incondicionalmente, no bajo condiciones, así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda”, añadió.

La pareja se conoció en el 2016 cuando él protagonizó con ella un video musical de su canción llamada “Slumber Party”.

Se casaron en junio del año pasado, su pareja fue quien presentó la petición el 28 de julio, para ponerle fin al matrimonio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, así lo dio a conocer CNN en Español.