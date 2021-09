Britney Spears está cerca de liberarse de los abusos y chantajes de su padre

Jamie Spears ha tenido control de la vida de Britney por los últimos 13 años. AFP Jamie Spears ha tenido control de la vida de Britney por los últimos 13 años. AFP

El tata de la cantante Britney Spears presentó este martes ante la corte de Los Ángeles una solicitud para poner fin a la tutela judicial por medio de la cual ha controlado la vida y el dinero de la artista durante 13 años y que ha causado revuelo en el mundo durante los últimos meses.

La tutela que tenía Jamie Spears sobre la artista fue más allá de simples consejos o regaños, ya que esta incluyó espías, chantajes y venganzas.

“Si la señora Spears quiere terminar la tutela y cree que puede manejar su propia vida, el señor Spears cree que debería tener esa oportunidad. Ella quiere controlar el dinero que ha hecho en su carrera y gastarlo sin supervisión. Quiere casarse y tener hijos, si es su voluntad. En resumen, quiere vivir su vida como quiera sin las restricciones de una tutela o mandatos judiciales”, comentó Jamie Spears por medios de sus abogados.

En su petición también argumentó que no se requiere que la cantante se someta a una nueva evaluación sicológica para terminar la tutela, algo que la cantante le dijo al tribunal que se niega a hacer.

[ Britney Spears se opone a que su padre maneje su vida y carrera ]

La artista lleva meses intentando que su padre fuera destituido como supervisor de su patrimonio de 60 millones de dólares.

El 12 de agosto, el abogado de la cantante alegó ante la corte de Los Ángeles que Jamie exigió el pago de $1,4 millones para renunciar a su cargo.

Britney ya le prohibió a su padre ver a sus hijos Sean, de 15 años, y Jayden, de 14, desde que fue acusado de ejercer violencia física contra Sean durante una discusión en 2019.

En junio pasado, Britney imploró ante la corte que pusieran fin a la tutela de su papá, revelando que fue medicada contra su propia voluntad y que no se le permite casarse o tener más hijos debido a su padre. “Quiero recuperar mi vida”, le suplicó a la jueza.

Poco después, la madre de Britney, Lynne, presentó una solicitud formal para que su exmarido fuera destituido de su función de tutor.

“No soy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada y deprimida. Lloro todos los días”, le dijo Spears a la jueza durante su audiencia. En California, lo único similar a esto se llama tráfico sexual, hacer que cualquiera trabaje en contra de su voluntad, quitarle todas sus posesiones, tarjeta de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte. No he hecho nada en la vida para merecer esto”, afirmó la cantante, de 39 años.

La artista, que tiene más de 31 millones de seguidores en Instagram, ha usado esa red social para romper el silencio que había dominado su vida durante los últimos años y compartir cómo sufre el control de su padre, quien finalmente cedió a sus deseos.

La revista Star afirma que Jamie tiene a varios miembros del personal de la cantante, muchos de los cuales él contrató, para espiarla.

Jamie se describió básicamente como un héroe y afirma que Britney sigue siendo un peligro para ella misma. “Él teme que la enfermedad mental de Britney y sus problemas pasados con el alcohol y las drogas puedan volver. Solo unas pocas personas están al tanto de lo que realmente sucede a puertas cerradas”, dijo una fuente a la revista Star.