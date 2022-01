Britney Spears sobre su hermana: “Solo una basura podría decir esas cosas sobre mí”

Britney Spears le exigió a su hermana Jamie Lynn que deje de hablar de ella. Infobae.com

Britney Spears le exigió a su hermana Jamie Lynn que deje de hablar de ella mientras promociona su libro de memorias “Things I Should Have Said” (Cosas que debería haber dicho).

La estrella pop le envió una carta redactada por su abogado Mathew S. Rosengart amenazándola con tomar acciones legales si no deja de utilizar su imagen para promocionar su autobiografía, según publicó el medio Infobae.com.

En la carta a la que tuvo acceso el sitio Page Six, la cantante le hace saber a su hermana menor, de 30 años, que ella ya no será intimidada por nadie de su familia.

“Escribimos con reparo porque lo último que quiere Britney es llamar más la atención sobre su libro inoportuno y sus afirmaciones engañosas o escandalosas sobre ella.

“Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus fans se sorprendieron al ver cómo la ha explotado para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”, dice el documento.

La carta continúa recordándole a Jamie los abusos que Britney soportó a lo largo de su tutela de 13 años, establecida por su padre, Jamie Spears.

Además, advierte que ciertas declaraciones pueden ser difamatorias y objeto de medidas legales.

“Britney fue el sostén de la familia y también te apoyaba”, continuó Rosengart.

“Explotar públicamente quejas falsas o fantásticas está mal, especialmente si están destinadas a vender libros. Es potencialmente ilegal o difamatorio”.