Bronco vendrá a celebrar sus 45 años a Costa Rica. Esto nos dijo su líder José Guadalupe “Lupe” Esparza

El grupo Bronco se presentará en julio próximo en Parque Viva. (Facebook)

El grupo Bronco se presentará el próximo 6 de julio en Parque Viva, en Alajuela, y tuvimos la oportunidad de conversar con su líder, José Guadalupe “Lupe” Esparza, quien dice estar encantado de regresar a Costa Rica.

Los mexicanos, creadores de temas como “Adoro” y “Que no quede huella”, vinieron en enero del año pasado a las fiestas de Santa Cruz, pero será la primera vez que se presentarán cerca de la capital.

Lupe Esparza y sus hijos José Adán Esparza (guitarra) y René Guadalupe Esparza (bajo), así como Arsenio “Neno” Guajardo (acordeón) y Javier Cantú (batería) vendrán a celebrar los 45 años de trayectoria de la agrupación.

- ¿Qué puede esperar el público tico de este nuevo concierto?

En Bronco nos preocupamos porque cada año nuestra producción o conciertos sean diferentes a los que la gente disfrutó. Tenemos tantas canciones que la gente ha hecho éxitos que podemos darnos el gusto de entrelazarlos, de poner otros temas que no traíamos y que son un éxito también, pero lo más importante es que nuestra producción es diferente a la del año pasado, y en esta vamos a celebrar los 45 años trayectoria de Bronco. Entonces vamos a hacer un recorrido desde el principio hasta lo más reciente que Bronca ha hecho y nunca podrá faltar su canción preferida.

José Guadalupe “Lupe” Esparza asegura que aún no piensa en el retiro.

- ¿Cómo han hecho para mantenerse 45 años en una industria tan cambiante?

Sí, verdad, tan acelerado que es todo en estos tiempos, donde todos tienen millones de opciones cada día, pero fíjate que nosotros nos sentimos muy a gusto y no hay como tenerle amor incondicional a lo que se hace, y agregándole el trabajo incansable de cada día, de generar contenido, hacer canciones nuevas, hacer conceptos, porque hoy en redes sociales tiene que estar uno muy presente siempre, pues la gente olvida muy pronto. Y, hablando del mundo acelerado, la gente le da vuelta a la hoja muy rápido porque ya tiene otras cosas que ver, entonces es todo un reto para nosotros que nos dedicamos a esto estar constantemente trabajando y eso lo hemos logrado a través de esa situación.

- ¿Siente que con la incorporación de sus hijos se le dio un nuevo aire al grupo y atraen a nuevas generaciones?

Todo grupo pasa por su momento y hay un momento en el que, inevitablemente, empieza a bajar y creo que con los muchachos logramos otra vez encender la lumbre, encender a Bronco porque ellos son realmente la cabeza de Bronco. Yo me siento muy contento porque es muy relajado, porque están haciendo un buen trabajo; me siento muy afortunado de ellos y han logrado ellos con su participación hacer que Bronco brille otra vez y que la gente sepa que Bronco sigue cabalgando y que está cumpliendo 45 años de música.

Esta vez los mexicanos se quedarán varios días en Costa Rica vacacionando y después se irán para el concierto de Guatemala.

- ¿Ha pensado en el retiro al ver que sus hijos llevan bien encaminado el legado musical?

Como todo en la vida nada es eterno y habrá un momento en el que yo piense en retirarme y estoy muy contento de que voy a dejar a Bronco en buenas manos. Llegará su momento, yo lo hablaré cuando ya no me sienta con esa capacidad de transmitirle a la gente y que mi voz no se escuche bien, porque hay que saber tener dignidad y saber en qué momento hay que decir adiós. No puedes aferrarte a algo cuando uno ya no se sienta bien por respeto al público, pero en estos momentos por mi mente no pasa eso.