Bruno Mars anuncia fecha de lanzamiento de “The Romantic”, su nuevo disco

El cantante estadounidense Bruno Mars ha anunciado que su nuevo álbum, titulado “The Romantic”, será lanzado el próximo 27 de febrero, aunque este viernes dará a conocer un adelanto de esta grabación.
El cantante y compositor nacido en Hawái realizó este anuncio en su perfil de redes sociales.
“The Romantic” será su cuarto álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde “24K Magic”, lanzado en 2016.
En una publicación en la red X aparece lo que podría ser la carátula de este álbum con el retrato del cantante en blanco y negro y enmarcado con flores.
Su último proyecto se materializó en 2021, como parte de Silk Sonic junto a Anderson Paak, con el disco “An Evening With Silk Sonic”, que les valió los premios Grammy a la grabación del año, canción del año, mejor interpretación de ‘R&B’ y mejor canción de ‘R&B’, recuerda la revista Variety.
Aunque Mars ha estado alejado de los focos como solista, pasó 2025 dominando las listas de éxitos con diversas colaboraciones. “Die With a Smile”, su dueto con Lady Gaga, fue uno de los sencillos más exitosos del año, coronando el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y convirtiéndose en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify, señala la publicación.
El último álbum de Mars,“24K Magic”, se lanzó en noviembre de 2016 y alcanzó el número 2 en el Billboard 200. Incluyó los sencillos “24K Magic”, “That’s What I Like” y “Finesse (Remix)” con Cardi B.