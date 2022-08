Bryan Ganoza cierra capítulo de Dancing y anuncia explosivo proyecto

Bryan Ganoza ya pasó la página de Dancing with the Stars y ahora está concentrado en su gira nacional. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Bryan Ganoza ya se resignó a que no volverá a la pista de Dancing with the Stars por más que se hizo todo un movimiento en las redes sociales para que regresara a la competencia de baile.

El cantante aseguró que ya le dio vuelta a la página y que, aunque extraña mucho a sus compañeros y participar en el programa, ahora está concentrado de nuevo en su carrera musical porque se viene el “Macabro Tour”.

Ganoza B, el diamante nos adelantó que el próximo 3 de setiembre dará inicio con su gira de conciertos, la cual espera que se extienda por todo el territorio nacional para a su vez agradecer a todos sus seguidores por el apoyo que le han dado en la últimas semanas.

Ganoza B, el diamante dio su primer concierto oficial en el país el 25 de junio en la tarima del Flow Fest. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

“Ahorita estoy preparando el ‘Macabro Tour Costa Rica 2022′, que va a hacer algo único en el país. Llevo meses preparando esto, con Dancing le puse una pausa, y ahora voy a retomar todo lo que tenía en mente. El Flow Fest fue como el ‘opening’ de todo lo que se viene”, adelantó el artista.

El “cabro más macabro” agregó que su presentación en el festival de música urbana fue solo una probadita para su público y que sus nuevas presentaciones serán todavía más explosivas, con más baile, con más show y mucha sensualidad.

“Será algo nunca antes visto en Costa Rica y daremos una fecha por mes, es decir, un concierto masivo al mes, de un mínimo de 1500 personas, comenzando el próximo 3 de setiembre, pero próximamente les estaré avisando el lugar”.

“La gente va a tener una experiencia increíble porque no solo van a ir al concierto sino que me van a conocer y van a poder tomarse fotografías conmigo, autógrafos. Tengo unas ideas únicas que sé que a mucha gente le va a gustar”, dijo.

Ganoza estará anunciando en sus redes sociales los lugares y fechas de sus conciertos.

Firme con su decisión

Bryan aseguró que ahora que dejó de ganarse la platica que recibía por su participación en Dancing y los dólares que se echaba en Las Vegas como bailarín erótico le tocará bretear más fuerte para sacar adelante su carrera musical, pues ahora solo vivirá de lo que genere con su música.

“La decisión de venirme para Costa Rica fue tomada antes de que me saliera el proyecto de Dancing, entonces, continúo firme con eso, no pienso volver a Estados Unidos todavía porque quiero ver crecer a mis hijos”, agregó.

El "cabro más macabro" aseguró que sus conciertos serán algo "nunca antes visto". Foto John Durán (JOHN DURAN)

Además, de que le está poniendo bonito a la venta de camisetas y gorras del “cabro más macabro” para sacar adelante a su familia.

“Dancing with the Stars ha sido un cambio gigantesco en mi vida para bien y la gente me está queriendo muchísimo, se identificó muchísimo con mi forma de ver la vida, de cómo trabajo por mis sueños, de lo perseverante que soy y eso se los agradezco mucho”, mencionó el también bailarín.