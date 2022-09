Bryan Ganoza deja de nuevo Dancing with the Stars

Bryan la pulseó pero nuevamente se fue expulsado. (Lilly Arce Robles.)

El cantante Bryan Ganoza dejó este domingo Dancing with Stars, dos programas antes de la gran final, que será el 25 de setiembre.

El Cabro más macabro no pudo seguirle el ritmo a sus compañeros, al lado de Jazhell Acevedo, y nuevamente la salsa fue la que lo “fauleó” e hizo que lo eliminaran por segunda vez.

Aunque a la pareja en la primera presentación de la noche le fue muy bien, en la segunda aflojó y eso la llevó a reto.

Allí se enfrentó a Víctor “Mambo” Núñez y el jurado decidió que Ganoza B tenía que jalar.

Cabe recordar que Bryan, el pasado 31 de julio, fue el tercer eliminado de esta sétima temporada, pero el 15 de agosto ganó un comodín que implementó la producción y que le permitió volver a la pista.

Aunque se había anunciado que se irían dos parejas, las reglas cambiaron a última hora y será hasta la próxima semana que se marchen dos para que cuatro vayan a la final.

El mambo fue al reto, pero se salvó y está en las semifinales. (Lilly Arce Robles.)

Sacudido

Kimberly Loaiza fue la encargada de abrir la gala número 11 y, como lo ha hecho durante las anteriores noches, imprimió mucha sensualidad, ritmo y buena actitud a su baile.

Ella se meneó junto a su compañero Erick Vásquez a ritmo de bachata, un género que le fascina a la modelo, por lo que lo bailó con más ganas.

Un dato curioso es que, al principio de la coreografía, su bailarín le dio un bolso, el cual se lo llevaron en el último segundo, pues la producción (que es tan cuidadosa), esta vez había olvidado ese detalle. De igual manera corrieron y lograron tenerlo listo para el momento en que sonó la música.

Lorna tuvo una semana difícil por una lesión en las costillas, pero no se notó. (Lilly Arce Robles.)

La pareja recibió 26 puntos para abrir la noche. Luego, en su segunda presentación de la noche, le dieron 27 por su baile estilo libre.

Después fue el turno del Mambo y Yessenia Reyes, que se echaron un dancehall jamaiquino.

El exfutbolista se sintió cómodo pues, aparte de que el ritmo le favorece, también le ambientaron la pista con bolas de fútbol y canchitas. La calificación que le dieron fue 25 y después se llevaron 23 con un extraño baile contemporáneo.

“Si me toca irme, me voy muy feliz, y si me toca quedarme, también”, dijo el exgoleador, como anticipando que iría al reto.

Mauricio Hoffman y Alhanna Morales siguen volando. (Lilly Arce Robles.)

Joaquín Yglesias y Lucía Jiménez no aflojan en su intención de llegar a la final y les tocó bailar hustle y los comentarios de los jueces fueron muy buenos. Pellizcaron 25 puntos la primera vez y 30, la calificación perfecta, con un foxtrot que comenzó en la cama y terminó en la pista.

(Video) Kimberly Loaiza abrió la gala 11 de Dancing with the Stars con una sensual bachata

Por su parte, a Bryan Ganoza le volvió a tocar un ritmo tropical como lo fue merengue. Recordemos que en la gala en que fue eliminado bailó salsa y no le fue nada bien, por lo que la presión que tenía era grande.

Según su bailarina, Jazhell Acevedo, el Cabro más macabro no cometió un solo error durante los ensayos y siguió al pie de la letra sus instrucciones.

A diferencia de la salsa de aquella ocasión, esta vez se mostró más coordinado, suelto y con confianza.

“Definitivamente otra cosa, la coordinación, el ritmo y el movimiento de caderas fueron diferentes (a la salsa)”, le comentó Silvia Baltodano.

Se ganaron 27 puntos y luego con un 23 con un jive.

“Más de eso no puedo dar porque ensayé hasta 10 horas”, dijo el cantante, como despidiéndose de la pista.

Lorna Cepeda dejó de lado los dolores y las lesiones que ha sufrido, todo con tal de pelear por un puesto en la final.

La actriz tiene una lesión en una costilla y, a pesar de eso, se meneó con todo. Bailó vals, que es un ritmo muy elegante, y lo hizo a la perfección. Su calificaciones fueron de 25 y en su segunda participación un 27.

A ellos los siguieron Mauricio Hoffman y Alhanna Morales, quienes debían demostrar por qué son la yunta favorita para ganar el concurso.

En esta ocasión, se menearon con una chacha sabrosa, que fue premiada con 28 puntos. Mientras que a la bachata le dieron, otra vez, un 30. De verdad que están volando.

Al igual que Lorna, el macho también ha estado bastante golpeado por una lesión de la rodilla derecha. Le costó ensayar esta semana, pero no se notó.

Javi y Nicole fueron de lo mejor de la noche. Su primer baile se llevó un 30. (Lilly Arce Robles.)

La última presentación, en ambas rondas, fue la de Nicole Aldana y Javier Acuña.

El tango que bailaron en la primera, al igual que el vestuario de Niky, fue impresionante, los jueces quedaron sin palabras al ver lo bien que lo hizo la exchica A todo dar y no por nada le dieron su primer calificación perfecta, es decir, un 30.

(Video) Lorna Cepeda y Mauricio Hoffman disimularon muy bien sus lesiones

La pareja no cabía de la felicidad, pues le ha costado mucho llegar a un nivel tan alto, aún más cuando recibieron un 27 en su otra coreografía.

El programa está en su recta final por lo que la otra semana estará mejor que nunca, ya que nadie va a querer quedarse en la orilla.