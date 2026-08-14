Bryan Ganoza enfrenta nuevamente una situación delicada como papá

Bryan Ganoza y su familia viven nuevamente días de mucha atención y cuidados, pues su hija mayor, Colette, tendrá que pasar otra vez por una sala de cirugía.

El cantante costarricense contó en sus redes sociales que este viernes la pequeña será operada en un hospital de Las Vegas, Estados Unidos.

Bryan Ganoza, el cabro más macabro. Conocido también como Ganoza b, el diamante (redes/Instagram)

Según explicó, los médicos le corregirán nuevamente los adenoides y, además, le harán más espacio en los cornetes de la nariz con el objetivo de ayudarla a respirar mejor.

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Aunque se trata de un nuevo procedimiento, Colette se mostró muy tranquila e incluso de muy buen humor. Ganoza compartió que horas antes de la operación la niña estaba feliz porque se le había caído uno de sus dientes.

La pequeña ya había sido operada de los adenoides en mayo de 2023 en el Hospital Nacional de Niños, por lo que esta será una nueva intervención para ayudarla con sus problemas respiratorios.

Mientras tanto, su hermanito Bastian también ha tenido avances importantes. El pequeño se encuentra mucho mejor gracias a las terapias que recibe en el hospital estadounidense y esta semana incluso comenzó a asistir al kínder.

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Bryan se mostró muy contento de que ambos pequeños estén recibiendo atención médica especializada y puedan continuar con sus procesos rodeados de buenos cuidados.

Cabe recordar que Ganoza nació en Estados Unidos; sin embargo, su mamá después se lo trajo a vivir a Costa Rica tras separarse de su papá, quien era estadounidense.