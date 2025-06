Bryan Ganoza está chiva con detalle que olvidó y que hubiera significado un gran premio en su carrera

Bryan Ganoza, el cabro más macabro, vive en Las Vegas, Nevada, ahora con su familia. (redes/Instagram)

Bryan Ganoza está chiva con algo que le pasó, pero por culpa suya, y hasta ofreció disculpas a sus seguidores macabros, aunque prometió que el otro año no le pasará.

El cabro más macabro se enojó consigo mismo por olvidar un pequeño detalle que hubiera significado un gran premio en su carrera musical, y que sabe que hubiera alegrado mucho a los amantes de su música.

El artista contó que tenía toda la intención de inscribir o postular su tema “512″ en los premios de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (Acam) y se le pasó la fecha.

Justamente, esta semana se anunciaron las nominaciones de todas las categorías, pues la gala de entrega de premios será el 2 de setiembre en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Un total de 200 artistas inscribieron sus creaciones musicales y Kavvo es el que lidera las nominaciones, pues figura en nueve categorías; entre ellas, mejor canción con “Sé que he cambiado” y en álbum del año con “En la casa de mami”.

Kavvo, quien firmó con Universal Music Centroamérica, es el que más nominaciones tiene en los premios ACAM. (Universal Music Centroamérica/Universal Music Centroamérica)

Lo que más tiene chiva al “cabro más macabro” es que él dice estar seguro que su tema “512″ hubiera ganado en la categoría de reguetón del año.

“Quiero decirles algo que me tiene exageradamente triste, se me pasó el tiempo, y pues tengo muchísimas cosas ahorita (...) y debo de confesarles macabros que no postulé 512 para los premios ACAM. Se me fue el tiempo, no me acordé, se me pasó. Lo tenía tan presente que cuando me di cuenta, ya estaba todo postulado y no pude hacer nada, así que me disculpo de antemano con todos los macabros, con todos los que estuvieron en la producción de este tema, en el video, porque yo sabía que nos íbamos a ganar un premio de reguetón del año. Lástima que no lo pude postular, les ofrezco una disculpa de corazón”, dijo en sus historias de Instagram.

Bryan Ganoza está chiva por algo que se le olvidó

Ganoza agregó que todo este tiempo ha estado enfocado en la recuperación de su hijo y en las terapias que el bebé está recibiendo en un hospital de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y que eso lo hizo olvidar la fecha límite para inscribir las canciones.

Kenia González y Bryan Ganoza grabaron juntos el tema 512. (Instagram)

Asimismo, prometió volver a la música pronto y que el otro año no le pasará lo mismo, pues uno de sus grandes deseos es ese premio ACAM.

“Aquí, yo en Estados Unidos, a veces, me desconecto demasiado, he estado desconectado de la música todo este tiempo enfocado solamente en mi hijo (Bastian), en la salud de mi hijo, en el bienestar de él, que es lo más importante en este momento, para ya yo poder ponerle cabeza a la música, otra vez al trabajo de nuevo y, pues bueno, tendremos más oportunidades. Vamos a ver nuestros próximos temas, cómo reacciona la gente y a ver si los podemos postular; de momento, me duele en el alma porque sé que 512 es tremendo tema y tremenda producción”, dijo.